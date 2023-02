Reese Witherspoon était “terrifiée” sur le tournage de “Friends”, révèle un conseil surprenant que Jennifer Aniston lui a donné

Bien qu’elle ait joué dans “Friends” il y a plus de deux décennies, Reese Witherspoon se souvient encore de ses répliques et de ses expériences de tournage avec Jennifer Aniston comme si c’était hier.

Lors de son apparition dans “Late Night with Seth Meyers”, Witherspoon a détaillé avoir été “terrifié” sur le tournage de la sitcom à succès en 2000.

“J’étais terrifiée. J’étais hors de mon corps… Mon corps était là, puis ma tête et mon cerveau étaient ailleurs. Je venais d’avoir un bébé”, a-t-elle détaillé.

“L’histoire amusante était que j’ai commencé à sortir avec Ross parce qu’elle et Ross étaient” en pause “”, faisant référence au tristement célèbre récit entre Rachel (joué par Aniston) et Ross (joué par David Schwimmer).

“Et elle était – devient vraiment jalouse et elle est comme” Tu ne peux pas sortir avec Ross “”, a expliqué Witherspoon à propos de la réaction de Rachel.

“Et j’étais comme” Je ne peux pas? La seule chose que je ne peux pas avoir, ce sont les produits laitiers “”, se souvient-elle de la réplique qu’elle a prononcée dans l’émission alors que le public riait.

“Je me souviens encore de la ligne,” s’exclama-t-elle. “Leur écriture était si bonne dans cette émission, donc c’est vraiment mémorable… J’ai toutes sortes de répliques drôles et célèbres de “Friends” qui me trottent dans la tête. N’est-ce pas?” elle a demandé au public.

Witherspoon se souvient d’avoir été très consciente du succès de la série, et c’est Aniston qui l’a aidée à se sentir plus à l’aise sur le plateau.

“J’étais terrifiée, mais Aniston était si gentille avec moi. Elle m’a dit : « Ils s’en fichent si vous vous trompez. En fait, ils aiment mieux quand vous vous trompez », a déclaré Witherspoon.

Witherspoon a également rappelé la première fois qu’elle est entrée dans le célèbre café de l’émission.

“En entrant dans Central Perk, ce café principal, et assise sur le canapé, je me suis dit : « Oh mon Dieu, je n’arrive pas à croire que ça arrive. Oh mon Dieu, il y a Joey. Oh mon Dieu », a-t-elle déclaré en faisant référence à Matt. Le personnage de LeBlanc.

“Joey m’a dit:” Comment tu vas “”, a déclaré Witherspoon avec enthousiasme.

La carrière de Witherspoon a explosé après son passage dans “Friends”, avec des films comme “Legally Blonde”, “Walk the Line” et “Wild”.

Son prochain projet, une comédie romantique avec Ashton Kutcher, “Your Place or Mine”, fait ses débuts sur Netflix le 10 février.