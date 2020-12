En un coup d’œil, Reese Witherspoon et sa mini-fille Ava ont exactement la même apparence.

Tout fan serait pardonné d’avoir du mal à distinguer le duo mère et fille alors qu’ils posaient dans des pulls de Noël identiques avec leur chiot bouledogue français Minnie Pearl.

Leur décor glorieux était leur propre maison californienne; il était habillé d’une guirlande et une couronne de Noël avec un énorme ruban rouge était accrochée à la porte.

La star de Big Little Lies, Reese, 44 ans, portait du rouge tandis qu’Ava, 21 ans, a opté pour une version rose du même pull de Noël pour leur jolie photo à leur porte.

Les fans prendraient une double prise car les deux tenaient des tasses avec un flocon de neige et portaient du rouge à lèvres.





(Image: Instagram)



Elle a écrit: « Ok. C’est vrai que j’ai dû la supplier de porter un pull de vacances assorti … mais n’est-ce pas MIGNON ?? !!

Ce sera le premier Noël de la chiot bouledogue français Minnie Pearl en famille cette année.

Reese partage Ava et Deacon avec son ex-mari acteur américain Ryan Phillippe.







(Image: Reesewitherspoon / Instagram)



Tennessee est son plus jeune fils qu’elle partage avec son mari Jim Toth, agent de talent.

Récemment, Reese a parlé des défis auxquels elle a été confrontée lorsqu’elle est devenue maman à 22 ans.

L’actrice de Little Fires Everywhere a admis qu’elle était terrifiée, ne sachant pas comment concilier travail et maternité.







(Image: Instagram)



Elle a dit à Drew Barrymore sur The Drew Barrymore Show: «Pour être tout à fait franc, j’étais aussi terrifié. Je suis tombée enceinte quand j’avais 22 ans, et je ne savais pas comment concilier travail et maternité, faites-le.

Au moment où elle a eu un bébé, elle commençait tout juste comme actrice.

Elle a ajouté: « Je ne savais pas si j’allais avoir un travail stable aussi …

«J’ai fait des films, mais je ne m’étais pas imposé comme quelqu’un qui pouvait exiger que ça tourne près de l’école de mes enfants.