Reese Witherspoon et Nicole Kidman se retrouvent en se promenant – Hollywood Life

Crédit d’image : ATC/MEGA

Reese Witherspoon47, et Nicole Kidman55 ans, s’offre un mini De gros petits mensonges retrouvailles quand ils se sont rencontrés à Nashville, TN lundi. Les anciennes co-stars, qui ont travaillé sur l’émission de deux saisons avec Shailene Woodley, Zoé Kravitz, et plus encore de 2017 à 2019, ont été photographiés en train de se promener ensemble dans la ville du sud alors qu’ils montraient des tenues de sport. Les deux dames ont souri pendant la sortie et avaient l’air détendues en se promenant devant les caméras.

Reese portait un t-shirt blanc, un short bleu et des baskets blanches pendant la sortie. Elle a également ajouté une casquette de baseball rose clair et des lunettes de soleil alors que ses cheveux étaient détachés. Nicole portait un haut gris ajusté à manches longues et zippé, un pantalon noir, des baskets blanches et une casquette de baseball blanche. Elle a également ajouté des lunettes de soleil à son look.

La dernière sortie de Reese et Nicole survient deux jours après que le premier a été repéré à Taylor Swiftc’est Visite des époques à Nashville pendant le week-end. UN vidéo posté par un fan la montrait souriant et saluant certains membres de la foule qui l’ont reconnue alors qu’elle passait devant la scène. Elle avait l’air élégante dans un haut boutonné à motifs noirs, un jean bleu clair, des bottes noires et une casquette de baseball noire.

Une semaine avant que Reese ne rejoigne d’autres « Swifties », Nicole a fait la une des journaux avec sa propre apparition au Met Gala 2023. Elle a décidé de porter une robe qu’elle portait auparavant dans une publicité Chanel n ° 5 en 2004 et avait l’air incroyable. C’était un choix sans manches à paillettes rose pâle avec une traîne à plumes et une fente sur le devant. Elle l’a associé à des talons noirs à lanières et avait ses longs cheveux lâchés et séparés au milieu. Son maquillage était très naturel alors qu’elle souriait sur le tapis et posait pour les caméras.

En mars, elle s’est présentée aux Oscars dans une autre robe épique. Il était noir avec des paillettes et était sans manches d’un côté et à manches longues de l’autre. Elle avait également de grandes pièces jointes de fleurs sur une épaule et sur une hanche, lui donnant une ambiance chic et élégante. Sa fente à glissière haute a également rendu la robe sexy et elle l’a associée à des talons assortis.

