Les célébrités entrent dans l’esprit des fêtes!

Au cours du week-end, les stars les plus grandes et les plus brillantes d’Hollywood se sont un peu amusées sur Instagram en créant leur propre version de la tradition Elf on a Shelf. Au lieu de clichés du jouet pour enfants bien-aimé intelligemment exposés dans la maison, les A-listers ont repris le même concept et ont rimé leurs noms avec d’autres célébrités, qui ont été photographiées sur le dessus de leurs épaules.

Le mème maintenant viral a commencé par Le vrai co-hôte et Vraies femmes au foyer de Beverly Hills étoile Garcelle Beauvais.

« Vous avez entendu parler d’Elf sur une étagère, maintenant préparez-vous pour ça … », lit-on dans le post Instagram de la personnalité de la télé-réalité. L’image montrait une petite version d’elle-même assise sur Pharrell Williams‘ épaule. Garcelle a ajouté deux émojis qui pleuraient en riant.

Il n’a pas fallu longtemps à ses partisans pour comprendre les jeux de mots. «Garcelle sur Pharrell», beaucoup ont répondu dans les commentaires.

Peu de temps après, le mème s’est propagé comme une traînée de poudre alors que d’autres stars se sont jointes à leurs propres prises, y compris Elizabeth Banks, Mariah Carey, Reese Witherspoon, Mark Ruffalo, Jennifer Garner et plus.