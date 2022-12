Reese Witherspoon et Ashton Kutcher jouent les meilleurs amis dans la nouvelle comédie romantique de Netflix “Your Place or Mine”

Ashton Kutcher et Reese Witherspoon s’associent pour une nouvelle comédie romantique Netflix, “Your Place or Mine”.

Selon le synopsis du film, Witherspoon incarne une mère vivant à Los Angeles qui échange sa vie pendant une semaine avec son meilleur ami Peter (Kutcher), qui vit à New York.

Le film a été écrit et réalisé par Aline Brosh McKenna, l’auteur de “27 robes”, “Le diable s’habille en Prada” et “Crazy Ex-Girlfriend”. Bien que McKenna ait écrit un certain nombre de films, cela marque ses débuts en tant que réalisatrice.

Kutcher a parlé à People sur le film à venir et son enthousiasme à travailler avec Witherspoon et McKenna.

“Nous nous sommes juste amusés !” Kutcher a parlé de son temps à travailler sur le film. “Je peux parler à Reese de tout – le théâtre, les affaires, les enfants, les médias, le football. Elle est toujours partante.”

Witherspoon a également jailli à propos de sa co-star.

“Je pense qu’il est tellement drôle. Nous avons un sens de l’humour et un timing très similaires”, a déclaré l’actrice au point de vente.

Witherspoon a également fait l’éloge de McKenna et de son écriture.

“L’écriture d’Aline est si dynamique, hystériquement drôle et facile à comprendre”, a expliqué Witherspoon. “Quand j’ai lu le rôle de Debbie, j’ai immédiatement eu l’impression qu’elle était une vieille amie que je connaissais depuis toujours. Se sentir vulnérable à l’idée de vieillir, vouloir réaliser ses rêves mais toujours jouer la sécurité pour ne pas se blesser.”

L’actrice de “Big Little Lies” a également qualifié le film de “sorte de lettre d’amour aux mères célibataires du monde entier”.

McKenna a expliqué au point de vente comment elle avait eu l’idée du film et a partagé qu’il était à peu près basé sur une expérience qu’elle avait vécue.

“Il s’agit d’amour et de sortir de votre propre chemin pour trouver l’amour et d’avoir le courage de sauter le pas pour le trouver, et c’est censé être écrit sur des gens qui en ont vécu et qui savent qui ils sont”, a-t-elle expliqué à Gens. “Et [about] cette chance qu’ils prennent pour combler le fossé entre eux et comment ils vont le faire, compte tenu de toutes les choses qu’ils ont subies au cours des années depuis leur première rencontre. J’espère que cela résonne vraiment auprès des gens et qu’ils se sentent bien à une époque où je pense que nous recherchons tous des choses qui nous feront nous sentir bien.”

Même si Witherspoon et Kutcher n’avaient jamais travaillé ensemble avant “Your Place or Mine”, ils ne sont pas non plus étrangers aux comédies romantiques. Witherspoon a joué dans un certain nombre d’entre eux, notamment “L’importance d’être constant”, “Just Like Heaven”, “Legally Blonde”, “This Means War”, “Sweet Home Alabama”, “Four Christmases” et “How Do You Connaître.”

Kutcher est également apparu dans plusieurs comédies romantiques au fil des ans, notamment “Coming Soon”, “Just Married”, “My Boss’s Daughter”, “A Lot Like Love”, “What Happens in Vegas”, “Valentine’s Day” et ” Sans attaches.”

“Your Place or Mine” devrait commencer à être diffusé juste à temps pour la Saint-Valentin, car le film devrait sortir le 10 février sur Netflix. Le film met également en vedette Jesse Williams, Zoë Chao, Wesley Kimmel, Griffin Matthews, Rachel Bloom, Shiri Appleby, Vella Lovell, Tig Notaro et Steve Zahn.