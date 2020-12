L’actrice / productrice a parlé du moment qui est devenu viral à l’époque. Phillippe a déclaré lors de l’émission en direct qu’elle pourrait présenter le prix parce que « vous gagnez plus d’argent que moi ».

«J’ai oublié que cela s’est jamais produit», a déclaré Witherspoon lors d’un podcast HFPA in Conversation.

« Mais tu as raison, il a dit ça, et non, ce n’était pas écrit, et il ne m’a pas dit qu’il allait le dire avant que ça n’arrive à l’antenne. Donc j’étais un peu déconcerté sur le moment , aussi. »

Elle a dit que bien que « les normes de genre aient beaucoup changé depuis ce moment », les femmes qui réussissent sont « honteuses », surtout lorsqu’elles gagnent « beaucoup d’argent ».