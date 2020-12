C’est la saison pour faire plaisir à une photo de fête avec maman!

Reese Witherspoon s’est rendue sur Instagram le lundi 7 décembre avec une nouvelle photo à côté de sa fille pratiquement identique, âgée de 21 ans. Ava Phillippe. Ce n’est un secret pour personne que la lignée Witherspoon possède des gènes très puissants (voir le fils de 16 ans de Reese Diacre pour une preuve supplémentaire), mais le dernier moment de jumelage du duo mère-fille est à voir absolument.

Dans l’instantané de la saison, Reese et Ava ont posé en coordonnant des pulls de Noël grâce à la ligne de mode A-lister, Draper James. Ils ont chacun opté pour des nuances de lèvres différentes – rouge rubis pour Ava et rose vif pour Reese – mais accessoirisées avec la même tasse de flocon de neige et de délicats bijoux en or.

« Ok, » Reese légendé la photo, « C’est [100 percent] vrai que j’ai dû la supplier de porter un pull de vacances assorti … mais n’est-ce pas MIGNON ?? !! #humorme #itsamomthing. »

Jennifer Garner a accepté, commentant: « Ça vaut le coup », tandis que Padma Lakshmi a écrit: « Je vois double! »