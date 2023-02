Reese Witherspoon admet qu’elle a bombardé une audition avec Robert De Niro : “C’est tellement mauvais”

Reese Witherspoon n’arrive pas à se débarrasser d’une erreur majeure qu’elle a commise lors d’une audition pour Robert De Niro.

“Je me souviens que l’une des toutes premières auditions que j’ai eues était avec Robert De Niro et Martin Scorsese”, a expliqué l’actrice dans “Jimmy Kimmel Live”.

C’était pour le film “Cape Fear”, et elle n’a clairement pas eu le rôle.

“Je ne suis pas dans ce film, parce que j’ai eu tellement peur quand je suis entrée dans la pièce”, a-t-elle expliqué. “Je ne savais pas qui était Robert De Niro, alors je me tenais dehors en train de parler à la réceptionniste. Elle m’a dit : « Tu sais, c’est l’acteur le plus important de notre époque, n’est-ce pas ? » terreur au commentaire de la femme.

“J’avais 14 ans comme… je n’avais jamais vu ‘Les Affranchis’. Je n’avais jamais vu “Le Parrain”. Alors ça m’a complètement énervé, et j’y suis allé, et je ne m’en souvenais pas, il y avait comme un mot que je ne pouvais pas dire, et il a dû dire le mot pour moi… il a dû finir les lignes pour moi”, a avoué l’actrice de “Big Little Lies”.

Bien que l’actrice oscarisée ne se souvienne pas du mot exact, elle l’a comparé à “supercalifragilisticexpialidocious” du film “Mary Poppins”.

L’histoire de Witherspoon ne s’est pas arrêtée là. Elle s’est ensuite souvenue d’avoir auditionné pour De Niro 10 ans après l’incident embarrassant.

“Je me suis dit : « Il ne se souviendra jamais que j’ai cassé cette audition »”, a-t-elle déclaré à l’animateur du talk-show.

“Et il était comme, ‘Je me souviens de toi'”, a-t-elle dit en imitant De Niro en la pointant du doigt. “J’étais comme, ‘Moi?’ Il est comme, ‘Oh ouais. C’est toi qui n’a pas pu dire le mot.'”

“Oh, mon Dieu ! C’est tellement mauvais”, a déclaré Witherspoon, exprimant son embarras en couvrant son visage avec ses mains.

Il s’avère que la star de “Legally Blonde” a eu plus d’un moment embarrassant avec une légende hollywoodienne.

Witherspoon s’est également souvenu d’avoir été stagiaire pour le film “Devil in a Blue Dress”, avec Denzel Washington. L’une de ses tâches consistait à garer la voiture de Washington, une Porsche, à son arrivée, ce qui, selon Witherspoon, n’était “pas une bonne idée pour un jeune de 17 ans avec un tout nouveau permis de conduire”.

Lorsque Kimmel a demandé si la voiture avait une transition manuelle, elle a révélé que c’était le cas et qu’elle avait eu un peu de mal à conduire.

“Oh, mon Dieu ! J’ai enlevé tous les engrenages, c’était terrible”, a-t-elle révélé.

“L’histoire amusante, c’est que je l’ai vu il y a quelques années lors d’un mariage, et il m’a dit : ‘Je t’ai entendu raconter cette histoire sur la façon dont tu garais ma Porsche.’ Et j’étais comme, ‘Oui, je l’ai fait.'”

Washington a ensuite demandé à Witherspoon si elle savait qui avait mis ses costumes dans et hors de sa bande-annonce pour son film “De l’eau pour les éléphants”, dans lequel elle a joué aux côtés de Robert Pattinson.

Witherspoon a admis qu’elle n’en avait “aucune idée”, ce à quoi Washington a répondu, “ma fille”.

L’actrice “Legally Blonde” a dit qu’elle adorait que ce soit un moment de boucle et a plaisanté en disant qu’un de ses enfants pourrait maintenant devoir faire un stage à Washington.

Les faux pas passés de Witherspoon ne semblent pas avoir eu d’effet sur sa carrière. Elle a remporté un Oscar pour son rôle dans “Walk the Line” et un Emmy pour “Big Little Lies”.

Son dernier film est une comédie romantique aux côtés d’Ashton Kutcher, “Your Place or Mine”.

Elle a qualifié le film Netflix de “sorte de lettre d’amour aux mères célibataires du monde entier”, lorsqu’elle a parlé avec People. Witherspoon a également fait l’éloge de sa co-vedette en disant: “Je pense qu’il est tellement drôle. Nous avons un sens de l’humour et un timing très similaires.”

