Reese Witherspoon a utilisé Charlotte Tilbury aux Emmy Awards 2024

Chaque fois que Reese Witherspoon est mentionnée, son nom est souvent suivi d’un Elle Woods/La Revanche d’une Blonde référence. Bien que j’apprécie ce morceau très rose de l’histoire du début des années 2000, Marcher sur la ligne et Intentions cruelles sont mes rôles préférés de Reese. J’ai récemment revu le premier, et laissez-moi vous dire : elle a la même apparence aujourd’hui qu’à l’époque, il y a presque 20 ans. Bien que je n’aie pas le secret exact de son intemporalité, Sérum magique élixir de cristal de Charlotte Tilbury est au moins partiellement responsable.

Selon un communiqué de presse, le sérum a préparé le teint de Witherspoon pour son apparition aux Emmy Awards 2024. C’est un achat qui en vaut la peine, d’après des milliers de notes cinq étoiles, l’approbation de la rédaction et un pedigree de célébrité supplémentaire (Sofía Vergara l’a également utilisé).

Sérum magique élixir de cristal Charlotte Tilbury

Nordstrom



Le bénéfice du sérum est, en un mot, l’éclat. La star de la formule est l’acide polyglutamique, qui retient 10 fois plus d’eau que l’acide hyaluronique et minimise les rides et les pores. Il faut également noter la vitamine C, qui a pour propriétés d’éclaircir la peau, d’atténuer les taches brunes et de produire du collagène.

Sérum magique élixir de cristal de Charlotte Tilbury est très populaire auprès des acheteurs (il est même en rupture de stock chez Sephora). Une cliente a déclaré : « Il a raffermi et éclairci ma peau… a éliminé mes zones sèches et a uniformisé le teint. » Une autre cliente a déclaré qu’il était « lissant, raffermissant et éclaircissant », ajoutant qu’il était beau sous le maquillage. Enfin, une critique l’a qualifié d’« indispensable » pour les peaux plus âgées grâce à la façon dont il « lisse les rides ».

Avec une base de fans fervents et une base de célébrités en constante augmentation, Sérum magique élixir de cristal de Charlotte Tilbury « vaut le coup d’être acheté », selon les acheteurs. Découvrez ci-dessous d’autres best-sellers de la marque adorée d’Hollywood.

Crème hydratante magique de Charlotte

Courtoisie



Fond de teint Airbrush Flawless

Courtoisie



Palette de fards à joues et d’éclat Hollywood