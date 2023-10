Reese Witherspoon a sans doute été la chérie préférée des États-Unis pendant des années, jetez un œil à sa carrière

Reese Witherspoon est née le 22 mars 1976 à la Nouvelle-Orléans de ses parents Betty et John Witherspoon. Witherspoon a commencé le mannequinat très jeune et a décroché son premier rôle majeur dans « The Man in the Moon » en 1991. Après cela, elle a décroché des rôles dans « Jack the Bear » et « A Far Off Place » en 1993.

Witherspoon a suspendu son activité pendant une courte période dans l’espoir d’obtenir un diplôme de Stanford, mais elle n’a pas pu terminer en raison de sa carrière bien remplie.

En 1996, Witherspoon a joué dans « Fear » et « Freeway ». En 1999, Witherspoon a joué dans « Election » et « Cruel Intentions », un film dans lequel elle jouait aux côtés de Ryan Phillippe. Elle a épousé Phillippe l’année de la sortie du film. Ils partagent deux enfants, Ava et Deacon. Witherspoon et Phillippe ont divorcé en 2006. Elle a ensuite épousé Jim Toth en 2011. Les deux partagent leur fils, Tennessee. Witherspoon et Toth ont divorcé en 2023.

C’est en 2001 que Witherspoon a joué le rôle d’Elle Woods dans la comédie « Legally Blonde ». Une suite au film original est sortie quelques années plus tard, en 2003.

Witherspoon a joué dans le film populaire « Sweet Home Alabama » en 2002 et a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour avoir interprété June Carter Cash dans le film basé sur la vie de Johnny Cash, « Walk the Line ».

En décembre 2010, Witherspoon a rejoint le Hollywood Walk of Fame. En 2014, elle a produit et joué dans « Gone Girl » et « Wild ».

Witherspoon n’est pas étranger au grand ou au petit écran. En 2017, elle rencontre le succès à la télévision avec l’émission « Big Little Lies », qui remporte un Emmy pour une série limitée exceptionnelle. Elle a ensuite participé aux émissions « Little Fires Everywhere » et « The Morning Show ».