Tout en soulignant l’importance de se sentir fier de son indépendance financière, Reese a rappelé un moment où sa fille de 21 ans Ava est rentrée de la deuxième année en larmes parce que ses camarades de classe lui avaient dit que sa mère était «l’une des actrices les mieux payées d’Hollywood», ce qui a amené Ava à se sentir «tellement embarrassée».

Reese a partagé: «J’ai dit: ‘N’ayez jamais honte qu’une femme gagne de l’argent.’ Partout dans le monde, il y a des femmes qui n’ont ni la possibilité, ni l’éducation, ni la capacité de gagner de l’argent. leurs communautés, feront plus avec cet argent.Alors ne vous sentez jamais mal que votre mère gagne de l’argent, et ne vous sentez jamais mal si vous gagnez de l’argent, et ne vous sentez pas gêné ou honteux si c’est plus que votre partenaire. «

L’actrice, qui est devenue une productrice hollywoodienne prolifique, a conclu en disant qu’elle avait «une relation intéressante avec le mot pouvoir, et tout ce à quoi je peux penser, c’est que j’espère que de mon vivant, je pourrai aider plus de femmes à gagner plus d’argent. la stabilité est la liberté. «

Ce n’est pas la première fois que Reese parle de l’importance de changer la façon dont la société parle de l’inégalité salariale. Dans une interview de décembre 2019 avec Le Hollywood Reporter, elle a dit qu’elle ne savait pas pourquoi cela semblait « gênant » pour certaines personnes qu’elle gagnait 2 millions de dollars par épisode pour jouer dans Apple TV + Le spectacle du matin.