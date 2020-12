Reese Witherspoon dit qu’elle a été « déconcertée » lorsque son mari de l’époque, Ryan Phillippe, a plaisanté sur sa plus grande capacité de gain aux Oscars 2002.

L’actrice et son mari de l’époque présentaient l’Oscar du meilleur maquillage au Seigneur des anneaux: la communauté de l’anneau lorsqu’il a fait la remarque spontanée devant un public de millions de personnes à domicile.

Le moment dont on parle beaucoup de l’histoire des récompenses est venu lorsque les deux se sont demandé qui devrait parler en premier.

Après avoir hésité, Ryan, maintenant âgé de 46 ans, a alors dit à Reese: « Tu fais plus [money] que moi, allez-y. «







(Image: OSCARS)



Reese, qui quatre ans plus tard remporterait elle-même l’Oscar de la meilleure actrice, a été interrogée sur le moment télévisé mémorable sur le podcast HFPA in Conversation.

Maintenant âgé de 44 ans, Reese se souvient: « » Vous me rappelez cela! J’ai oublié que cela s’est jamais produit. Mais vous avez raison, il a dit cela, et non, ce n’était pas écrit. «

La star de Big Little Lies, Reese, a en outre expliqué qu’elle estimait que les femmes étaient parfois «honteuses» de réussir.

Elle a déclaré: « Il y a si peu de femmes qui gagnent beaucoup d’argent que parfois elles en ont honte, et parfois elles sont censées donner plus et faire plus et être plus aux autres dans la même position que, par exemple, un film masculin on ne s’attendrait pas à ce que l’étoile le fasse …

« Mais je pense que les normes de genre ont beaucoup changé depuis ce moment en 2000 ou quelque chose comme ça. »







(Image: OSCARS)



Reese a rencontré Ryan à sa 21e anniversaire et les deux se sont mariés en 1999, en co-vedette dans le film emblématique de 2000 Cruel Intentions.

Alors que les deux ont continué à agir après le film populaire, Reese a eu beaucoup plus de succès, y compris sa victoire aux Oscars.

Les deux partagent sa fille Ava et son fils Deacon, tandis que les deux ont des enfants issus de relations ultérieures.