Reese Witherspoon, 47 ans, et sa mini-fille Ava Philippe, 24 ans, ressemblent à des JUMEAUX alors qu’elles boivent du vin blanc ensemble dans un bistro à Paris après PFW

Reese Witherspoon et sa mini-fille Ava Phillippe semblent passer des moments inoubliables à Paris.

Ils ont été vus en train de dîner, de boire et de faire du tourisme tout le week-end.

La star de cinéma de 47 ans a publié des photos amusantes sur son compte Instagram où elle et sa fille de 24 ans visitaient la Ville Lumière dans des restaurants haut de gamme.

Sur une image, ils ont tous deux été vus en train de déguster du vin blanc dans des verres à long pied alors qu’ils étaient assis à une petite table extérieure de style bistro avec un petit verre de cacahuètes au centre.

“Janvier à Paris ❄️”, a écrit Reese dans sa légende tandis qu’Ava a ajouté un emoji de deux coupes de champagne dans la section commentaires.

Sa copine Jessica Alba a écrit dans la section commentaires : “Les voyages mère-fille sont tout !”

La star de cinéma de 47 ans a publié des photos amusantes sur son compte Instagram où elle et sa fille de 24 ans visitaient la Ville Lumière ; vu avec l’auteur Danielle Steel

Les deux dames étaient entièrement vêtues de noir. Reese portait un manteau noir sur les épaules avec un cardigan et un pantalon noirs.

Son enfant portait un blazer noir avec de gros boutons dorés, des collants et des baskets brillantes.

Les dames ressemblaient à des jumelles avec la couleur de leurs cheveux et celle de leurs lèvres assorties alors qu’elles profitaient d’un moment de repos dans le bistro animé. Et tous deux portaient des bijoux en or jaune brillant.

Ils ont également été vus en train de regarder de grandes photographies en noir et blanc dans une galerie d’art.

Et ils ont rejoint certains amis de Reese, comme une femme nommée Jenny Belushi.

Cela vient après qu’ils aient pris des photos pour la Fashion Week de Paris.

L’actrice avait l’air élégante sans effort en noir, la seule couleur étant son chic et petit sac rouge lors du défilé Fendi.

La mini-robe noire de Reese était à manches longues et à col haut, et elle l’a assortie à une paire de talons hauts Fendi.

Sur cette photo, Reese porte un manteau bleu pervenche en peluche avec des boutons argentés.

Ils ont également marché la nuit dans les rues pavées près du Glacier.

Ava portait une version bleu ciel du sac de Reese et elle mélangeait et assortissait les couleurs pour sa tenue.

La belle portait également un trench-coat bleu-gris, un col roulé jaune vif et un short gris foncé.

Le duo mère-fille a rejoint Zendaya au spectacle qui a montré une nouvelle coiffure alors qu’elle arborait une frange.

Zendaya dégageait une énergie de vampire, dans une robe bordeaux profond avec des manches à épaules dénudées et un rouge à lèvres assorti.

En 2023, Reese est apparu dans un film – la comédie romantique Your Place Or Mine ? – avec Ashton Kutcher qui n’avait plus joué de rôle principal au cinéma depuis 2013.

Plus tard cette année, elle apparaîtra dans la comédie Amazon Prime You’re Cordially Invited avec Will Ferrell.

Le film suit le père de la mariée (Will) qui découvre que le lieu de mariage de rêve de sa fille a été réservé en double pour une autre mariée et sa sœur organisatrice de mariage (Reese).

Reese a remporté un Oscar, un Emmy et deux Golden Globes au cours des 33 années de sa carrière à Hollywood.

En plus d’Ava, elle a un fils Deacon, 20 ans, avec son premier mari Ryan Phillippe, également acteur, avec qui elle a été de 1997 à 2006.

Avec son deuxième mari, agent artistique, Jim Toth, dont elle a divorcé en 2023, Reese a un autre fils, Tennessee, 11 ans.

Reese a récemment été critiqué pour avoir transformé la neige en dessert.

A partagé un TikTok d’elle-même préparant une boisson sur le thème de l’hiver qu’elle a appelée Snow Salt Chococinno en utilisant de la neige fondue de l’extérieur.

Les fans ont été consternés et ont dit à l’actrice que la neige était sale et l’ont prévenue que la consommer pourrait la rendre malade.

Intriguée par la réaction, Reese s’est de nouveau rendue sur le site de partage de vidéos dimanche et a expliqué : “Il y a tellement de gens ici qui disent que la neige est sale, alors nous sommes allés chercher la neige dans le jardin et nous l’avons passée au micro-ondes et c’est clair.”