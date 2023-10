BIRMINGHAM, Alabama : Kellie Harper faisait partie des millions de personnes qui regardaient Angel Reese et LSU remporter le titre national.

Ce fut un moment fort à la fois pour la Conférence du Sud-Est, qui comptait également la Caroline du Sud dans le Final Four, et pour le basket-ball universitaire féminin. Un nombre record de 9,9 millions de téléspectateurs ont regardé LSU battre l’Iowa 102-85 lors du match de championnat national, soit plus du double de l’année précédente.

Harper, qui a son propre programme phare au Tennessee, n’a pas pu s’empêcher de crier à la télévision : « Oui, SEC !

Quelle est la prochaine étape, SEC ? Tout cela serait difficile à surpasser, même si les Tigers de Kim Mulkey entament la saison au premier rang avec Reese de retour, ainsi que deux des meilleurs transferts du pays.

Et la Caroline du Sud est désormais la poursuivante au lieu de la poursuivie après avoir perdu les cinq partants d’une équipe qui avait été classée n°1 toute la saison dernière et qui a remporté ses 36 premiers matchs avant de tomber face à l’Iowa.

Les Lady Vols, classées 11e, comptent l’un des meilleurs buteurs de la ligue, l’attaquant Rickea Jackson (19,2 points par match), d’une équipe qui a fait le Sweet 16 et a perdu contre la Caroline du Sud lors du match de championnat de la SEC. Le numéro 12 du Mississippi connaît son premier classement de pré-saison depuis 1995.

« La SEC est vraiment bonne », a déclaré Harper. « Nous étions vraiment bons l’année dernière. Je pense que nous sommes meilleurs cette année. Je fais vraiment. Les joueurs, les entraîneurs. Il y a tellement de gens dynamiques dans notre ligue. Nous savons que ce sera compétitif.

Les Tigers n’avaient jamais remporté de titre national en basket-ball masculin ou féminin, bien que Mulkey soit arrivé avec trois titres nationaux à Baylor, plus deux en tant que joueur et un en tant qu’assistant à Louisiana Tech.

« Elle nous le dit tout le temps. Elle nous fera savoir qu’elle a été là et qu’elle a fait ça », a déclaré Reese. « Elle nous humilie souvent. Nous l’écoutons.

Son équipe est la favorite pour répéter derrière le All-American Reese, la première année de la SEC Flau’Jae Johnson et les transferts Hailey Van Lith et Aneesah Morrow. Mulkey peut apprécier plus que quiconque l’audience télévisée massive de ce dernier match et l’état du basket-ball féminin.

« J’ai 61 ans. Un seul match a été télévisé pendant que je jouais », a déclaré Mulkey. « Donc, dans mon monde, c’est plutôt salé en ce moment. »

Van Lith a mené Louisville au Final Four 2022. Morrow s’est classé parmi les sept premiers au niveau national en termes de score (25,7 points) et de rebond (12,2) à DePaul en deuxième année la saison dernière.

« L’année dernière, nous étions les chasseurs », a déclaré Johnson. « Maintenant, nous sommes les traqués. Je pense que cela vous amène en quelque sorte à en vouloir plus, sachant que vous allez obtenir le meilleur coup de tout le monde cette année.

La popularité de Reese a explosé après sa confrontation au championnat avec Caitlin Clark de l’Iowa. Reese était le joueur le plus remarquable du Final Four et a depuis posé dans le numéro du maillot de bain de Sports Illustrated, est apparu dans un clip avec Latto et Cardi B et a construit un compte Instagram de 2,6 millions de personnes. Elle a même un contrat de sponsoring avec Reebok.

Reese a déclaré que toute cette renommée ne l’avait pas détournée de son objectif d’essayer de répéter.

« Ce qui m’a amené là où je suis actuellement, c’est LSU et gagner un championnat », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Nous le voulons tous à nouveau. »

Les Gamecocks ont connu leur série de 38 semaines consécutives en tête du scrutin. Mais comme chaque année depuis 2014, l’équipe de Dawn Staley se classe dans le Top 10.

Staley doit remplacer un cinq de départ dirigé par la joueuse nationale de l’année 2022, Aliyah Boston, qui était le choix n°1 au repêchage de la WNBA.

Kamilla Cordoso, cependant, a récolté en moyenne 9,8 points et 8,5 rebonds en sortie de banc. Te-Hina Paopao a été trois fois performante au All-Pac 12 dans l’Oregon et a tiré 42,4% à 3 points la saison dernière.

Staley a déclaré que chasser au lieu d’être toujours chassé n’est « pas un mauvais endroit où être ». N’appelez pas cela un processus de reconstruction.

« Ce n’est pas une reconstruction pour nous parce que nous sommes très talentueux », a-t-elle déclaré. « Nous avons du talent dans notre équipe. Il nous manque juste un peu d’expérience de jeu. »

Le garde Bree Hall a déclaré que l’équipe pouvait assumer le rôle de soi-disant outsider.

« Je dirais que nous l’adorons, honnêtement », a déclaré Hall. « Nous sommes prêts à nous battre et à courir après les autres. »

À Ole Miss, les Rebels sont très éloignés de l’équipe qui a obtenu une fiche de 0-16 en SEC lors de la saison 2019-20. Ils ont perdu contre une équipe vétéran du Dakota du Sud lors du tournoi de la NCAA il y a deux ans et sont tombés face à Louisville, un habitué du Sweet 16 la saison dernière.

« Si nous voulons poursuivre cette tendance, alors nous devrions être une équipe du Final Four », a déclaré l’entraîneur Yolett McPhee-McCuin. « L’expérience est définitivement quelque chose que vous ne pouvez pas précipiter, vous devez en quelque sorte vivre. »

