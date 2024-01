Rees-Zammit du Pays de Galles rejoint le parcours des joueurs internationaux de la NFL

L’une des plus brillantes stars du rugby à XV, Louis Rees-Zammit, a décidé de quitter le sport et de poursuivre une carrière dans la NFL, rejoignant ainsi le parcours des joueurs internationaux de la ligue, a-t-on annoncé mardi.

L’annonce est intervenue quelques minutes seulement avant que le Pays de Galles n’annonce son équipe pour les prochains Six Nations, dont Rees-Zammit serait habituellement un élément clé. Mais quelques instants avant que Warren Gatland n’annonce son équipe, Rees-Zammit a annoncé sur son compte Instagram qu’il se retirait du sport pour poursuivre son rêve dans la NFL.

Rees-Zammit, 22 ans, est de loin la plus grande star du rugby à avoir tenté de percer dans la NFL par cette voie, et il se rendra en Floride à la fin de la semaine pour rejoindre le programme.

“Gloucester Rugby a représenté une grande partie de ma vie”, a déclaré Rees-Zammit sur Instagram. “Depuis mes débuts au Hartpury College et mon premier contrat de rugby professionnel avec Gloucester en 2020, jusqu’à mes sélections au Pays de Galles et aux Lions ; le club a été au cœur de mon développement en tant que joueur, et je suis très reconnaissant pour leur soutien.

“Je serai toujours très fier de mon séjour à Kingsholm et je tiens à remercier particulièrement les incroyables fans qui rendent le club si spécial. Aussi, à mes coéquipiers, à [coach] George Skivington et [CEO] Alex Brown, merci de m’avoir donné des souvenirs si spéciaux et d’avoir soutenu cette prochaine étape de ma carrière.

“J’ai eu l’incroyable honneur de jouer au rugby pour mon pays, ce que, en tant que fier Gallois, je n’ai jamais pris pour acquis. Cependant, je crois que c’est le bon moment pour moi de réaliser un autre objectif professionnel en jouant au football américain. aux États-Unis. Ces opportunités ne se présentent pas très souvent.

Louis Rees-Zammit a quitté Gloucester et le Pays de Galles avec effet immédiat pour poursuivre une carrière dans la NFL. Photo de David Rogers/Getty Images

Rees-Zammit, qui a joué sur l’aile et à l’arrière, a remporté 31 sélections en test pour le Pays de Galles, marquant 14 essais, et en 2021, il faisait partie de la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud, où il était le plus jeune à être sélectionné pour cette tournée depuis 1959. Il était l’un des ailiers les plus meurtriers de la Gallagher Premiership avec Gloucester, mais avec son contrat en fin de saison, il a terminé son séjour là-bas, le club acceptant de le libérer plus tôt.

Plusieurs autres joueurs de rugby ont tenté de percer dans la NFL. Christian Wade, Alex Gray et Christian Scotland-Williamson l’ont tous tenté. Le parcours des joueurs internationaux de la NFL a commencé en 2017, avec des réussites telles que le plaqueur des Eagles de Philadelphie Jordan Mailata (Australie) et l’arrière latéral des Raiders de Las Vegas Jakob Johnson (Allemagne) qui se sont fait une place dans les listes de la NFL.

La nouvelle sera un coup dur pour Gloucester, mais ils ont donné à Rees-Zammit leur bénédiction pour tenter de réaliser son rêve de jouer dans la NFL.

“Nous comprenons l’ampleur de l’opportunité qui s’offre à Zam et son ambition de toujours de jouer dans la NFL”, a déclaré Brown, PDG de Gloucester. “Même si nous sommes naturellement tristes de le voir partir, nous ne parvenons finalement pas à le dissuader de saisir une opportunité de cette ampleur avec la NFL.

“Nous restons très fiers du rôle que Gloucester Rugby a joué pour l’aider à devenir le joueur de classe mondiale qu’il est devenu, et nous lui souhaitons le meilleur aux États-Unis. Il sera toujours le bienvenu à Kingsholm.”