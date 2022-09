Rees-Mogg laisse entendre que les écoles et les hôpitaux pourraient obtenir une aide sur la facture énergétique au-delà de six mois

Jacob Rees-Mogg a laissé entendre que le soutien du gouvernement aux factures d’énergie des écoles, des hôpitaux et des maisons de retraite pourrait se poursuivre dans un an.

Le secrétaire aux affaires a annoncé mercredi son intention de réduire considérablement le coût du gaz et de l’électricité en gros pour les entreprises et autres clients non domestiques pendant six mois à partir d’octobre.

Lorsqu’on lui a demandé si les écoles et autres organismes recevraient encore de l’aide dans 12 mois, M. Rees-Mogg a déclaré à Sky News: «Les écoles, les hôpitaux et les maisons de soins vont évidemment (devront) pouvoir se permettre leur énergie dans un an ainsi que aujourd’hui.”

Le ministre a ajouté : “Je ne peux pas annoncer de projets futurs, ce serait une erreur de le faire – mais nous devons nous assurer que nous utilisons ce temps pour savoir où le soutien est nécessaire.”

M. Rees-Mogg a déclaré que le coût du programme de soutien énergétique du gouvernement serait de l’ordre de dizaines de milliards de livres, mais que le montant exact était difficile à quantifier.

“Cela dépendra de l’évolution du prix de l’énergie pendant l’hiver, et c’est très difficile à prévoir, donc je ne peux pas vous donner un coût absolu”, a-t-il déclaré aux journalistes. “Ce sera sans aucun doute dans les dizaines de milliards de livres.”

Malgré les commentaires de M. Rees-Mogg, le gouvernement insiste sur le fait qu’il n’anticipera pas les conclusions d’un examen prévu dans trois mois qui identifiera les secteurs et les entreprises «vulnérables» ayant besoin d’un soutien supplémentaire.

Le gouvernement de Liz Truss a déclaré que le nouveau programme pourrait réduire de moitié environ le prix payé en gros pour le gaz et l’électricité par les clients non domestiques, qui comprennent les écoles et les organisations caritatives.

Les ministres ont déclaré qu’un pub utilisant 4 MWh d’électricité et 16 MWh de gaz qui a signé un contrat à prix fixe en août pourrait voir sa facture passer de 7 000 £ à 3 900 £. Mais il n’y avait pas d’estimation officielle de l’épargne moyenne des entreprises, en raison de la grande variation de la consommation et des contrats.

Alors que certaines entreprises devraient réaliser des économies de 50% ou plus sur les sommes qui auraient été demandées en l’absence d’un programme de soutien, la plupart paieront plus que l’année dernière en termes de trésorerie.

Les groupes d’entreprises ont salué l’annonce d’un soutien pour cet hiver. Mais ils ont également averti qu’il ne s’agissait que d’une “solution à court terme” – critiquant le manque de détails sur les clients non domestiques “vulnérables” qui continueraient à bénéficier d’une assistance au-delà de six mois.

“Six mois de soutien ne suffisent pas pour faire des plans pour l’avenir”, a déclaré Shevaun Haviland, directeur général des chambres de commerce britanniques (BCC).

Le chef de la BCC a ajouté: «Nous comprenons qu’il existe une série d’inconnues pour le gouvernement dans ses perspectives d’avenir – mais sans plus de réassurance, très peu d’entreprises prévoient d’investir ou de se développer. Certaines entreprises auront encore du mal à payer leurs factures malgré cette intervention gouvernementale. »

Le Dr Jackie Mulligan, un expert du groupe de travail gouvernemental sur les rues commerçantes, a déclaré que l’annonce était « arrivée trop tard pour de nombreuses petites entreprises », ajoutant : « La plupart des entreprises demanderont également, que se passe-t-il après six mois ?

Kate Nicholls, patronne de UKHospitality, a déclaré que les entreprises obtiendraient “une certaine confiance” du soutien, mais “nous ne relâcherons pas dans notre recherche d’un ensemble plus complet pour protéger les entreprises et les emplois”.