Rééquilibrez votre portefeuille alors que l’économie entre en expansion, selon HSBC

« Nous privilégions les marchés cycliques comme le Royaume-Uni, l’Europe et les marchés émergents à forte valeur ajoutée, tout en restant agiles dans les allocations », a déclaré Little.

Little a dit que les actions de valeur – celles qui se négocient à un prix inférieur par rapport à leurs fondamentaux financiers et à leurs performances – continuent de faire sens dans un contexte de hausse des rendements obligataires.

« De plus en plus, les valorisations devraient devenir un frein aux rendements, car de nombreuses bonnes nouvelles concernant la reprise ont déjà été prises en compte dans les prix. »

« Après une période où l’optimisme croissant des investisseurs a réduit la perception du risque et réévalué les classes d’actifs risquées, les perspectives sont désormais inversées », a déclaré Joseph Little, stratège en chef mondial chez HSBC.

Le produit intérieur brut s’est remis de la chute de Covid aux États-Unis, en Chine et dans toute l’Asie industrielle et les bénéfices des entreprises connaissent un rebond en forme de V, les prévisions de bénéfices pour 2022 étant désormais supérieures aux prévisions d’avant Covid.

Dans son rapport sur les perspectives de mi-année, vu exclusivement par CNBC, le prêteur britannique a déclaré que les investisseurs doivent se préparer à la transition du cycle économique de la reprise à l’expansion, entraînant une période de retour sur investissement plus faible et un virage vers une politique budgétaire « activiste ».

« Les anciens risques des années 2010 sont remplacés par un nouvel ensemble de défis : des impôts plus élevés, de l’inflation et un marché du travail plus autonome. Nous constatons déjà un degré significatif de « mission-ness » dans les programmes politiques américains et chinois », a-t-il ajouté. mentionné.

Little a qualifié cela à la fois de cyclique, avec « une plus grande utilisation des stabilisateurs automatiques et des programmes de congé en période de récession », et de structurel, avec une croissance à moyen terme verte et socialement inclusive étant désormais prioritaire.

Tout en reconnaissant qu’il n’existe pas de solution miracle, Little a suggéré aux investisseurs de rechercher de nouveaux diversificateurs de portefeuille au sein d’un univers plus large de classes d’actifs alternatives.

« Les investisseurs devraient chercher à se rapprocher le plus possible des flux de trésorerie réels et protégés contre l’inflation. La dette d’infrastructure est un candidat solide pour cela et a généré des rendements historiques décents, offre aujourd’hui un écart plus élevé que le crédit mondial et a une perte plus bénigne profil », a-t-il déclaré.

Le cuivre et les minéraux tels que l’uranium ou les métaux des terres rares sont également attrayants, estime HSBC, ainsi que les compensations de carbone.

« Une allocation plus conventionnelle consisterait à se tourner vers les obligations asiatiques comme substitut aux obligations mondiales, ou aux crédits asiatiques à haut rendement qui bénéficient de spreads plus élevés et de taux de défaut plus bas », a déclaré Little.