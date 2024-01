ReelShort ressemble moins à Quibi qu’à des jeux mobiles « gratuits »

La nouvelle tendance en matière de divertissement est celle des feuilletons trash et (très) courts sur TikTok. C’est une activité étrange qui s’est révélée lucrative pour les entreprises chinoises. Bobine courte.

L’application est spécialisée dans les histoires de romance, de vengeance et de loups-garous ciblant les jeunes femmes – et leurs smartphones. Cela fonctionne : en novembre, ReelShort a en fait surpassé TikTok dans les classements de téléchargement de l’Apple Store, et son créateur affirme que l’application est déjà rentable. Les imitateurs arrivent.

ReelShort a été développé par Crazy Maple Studio, soutenu par Pékin et basé en Californie. Et son élan de bobine a abouti à des profils très réels dans le le journal Wall Street et le New York Times. Vous ne pouvez pas aller très loin dans un article sur ReelShort sans mentionner le mot « Quibi », l’application éphémère et abrégée du fondateur de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, lancée – et décédée – en 2020. Katzenberg a blâmé COVID pour son disparition rapide.

Le récit édifiant appartient désormais à l’histoire ancienne et ReelShort apprend des erreurs de Quibi. (Au-delà du lancement au milieu d’une pandémie mondiale.) Depuis son lancement en août 2022 jusqu’en décembre, ReelShort a réalisé un chiffre d’affaires de 22 millions de dollars.

Les revenus, c’est bien beau, mais ils ne se transforment en bénéfices qu’en maîtrisant les coûts. Le contenu de ReelShort est réalisé à bas prix, avec des séries produites pour 300 000 $ ou moins. Là où Quibi ciblait les talents de premier plan, ReelShort embauche des inconnus.

Les budgets et les valeurs de production peuvent augmenter à mesure que le volume de ReelShort augmente, mais pas de beaucoup, car les types de séries que ReelShort veut que vous vous gavez ne sont pas conçus pour être de haute qualité. Ce sont des histoires prévisibles, familières mais dingues, conçues pour vous accrocher avec des titres comme « La double vie de mon mari milliardaire » et l’histoire de vampire « Aime-moi, mords-moi ». Nous savons tous ce que nous obtenons ici. (ReelShort ne propose que quelques dizaines de séries en streaming, mais espère augmenter sa production à 75-100 nouveaux courts métrages en 2024.)

Peu importe. Tant que les femmes de 18 à 45 ans, leur démo cible, dépensent leur argent réel dans de la fausse monnaie, ReelShort est bon avec les plaisanteries Quibi.

Contrairement à Quibi, ReelShort n’est pas un service d’abonnement. Quibi coûte entre 4,99 $ et 7,99 $/mois. Les utilisateurs de ReelShort peuvent diffuser gratuitement environ une demi-douzaine d’épisodes d’une série de 60 à 90 secondes. Une fois qu’un utilisateur est accro à un ReelShort, il doit payer ou regarder des publicités pour débloquer les 40 à 50 épisodes restants, en déverrouillant et en payant pour chaque clip que vous souhaitez regarder individuellement. Au moins un commentateur sur Reddit s’est plaint l’application ne parvient pas à maintenir votre place, vous pourriez donc devoir payer pour déverrouiller et visionner un clip que vous avez déjà vu.

Pour (volontairement) brouiller encore plus les cartes, les utilisateurs doivent acheter une monnaie par lots intégrée à l’application appelée Coins ; à votre tour, vous utilisez des pièces pour débloquer des épisodes supplémentaires. Une série peut générer entre 10 et 20 $ de pièces à regarder dans son intégralité.

Cette conversion peut sembler familière à tous ceux qui ont joué à Candy Crush Saga ou à d’innombrables autres jeux mobiles gratuits (F2P), qui ont tendance à offrir de la monnaie dans le jeu (comme les lingots d’or de Candy Crush) pour obtenir des boosters ou des power-ups. ou dans le cas de certains jeux, pour passer aux niveaux suivants et continuer à jouer. Vous pouvez acheter en gros ou quelques dollars à la fois – cela s’additionne. Candy Crush l’a écrasé à cause des publicités et de ces microtransactions ; en septembre, le développeur du jeu King annoncé il a atteint 20 milliards de dollars de revenus depuis son lancement en 2012.

Il est trop tôt pour dire si ReelShort est là sur le long terme ; l’application a déjà dépassé Quibi. Le New York Times rapporte que ReelShort a été téléchargé 24 millions de fois au cours du dernier trimestre 2023 ; sept millions d’entre eux viennent des États-Unis, son plus grand marché. Quibi a été téléchargé 10 millions de fois dans le monde avant d’être fermé en six mois.

Quoi qu’il en soit, ReelShort est loin d’être un tueur de Netflix ou de YouTube. Mais la tendance à regarder du contenu court sur TikTok (ou ailleurs) fait partie de notre avenir en matière de streaming – Hollywood peut soit y participer, soit en sortir. Blogue d’analyste MIDiA a soutenu YouTube pourrait bénéficier d’une licence pour que d’autres émissions hollywoodiennes soient visibles via Shorts – la réponse de YouTube à TikTok et aux Reels d’Instagram – et tirer profit de la façon dont les gens consomment illégalement certaines séries depuis longtemps.

Paramount s’est récemment lancé dans le plaisir en publiant brièvement l’original “Mean Girls” de 2004 sur TikTok dans son intégralité. L’idée était de susciter l’enthousiasme d’une nouvelle génération d’adolescents pour le nouveau film « Mean Girls » qui sort ce mois-ci. La chaîne TikTok de Paramount a atteint 582 millions de followers depuis cette cascade, et le nouveau film musical a rapporté la somme de 83,4 millions de dollars dans le monde.

Même « Les Sopranos » se sont tournés vers TikTok, avec HBO mettant Récapitulatifs de 25 secondes d’épisodes entiers Sur la plateforme. Il s’agit essentiellement d’un jeu marketing pour Max. Cela légitime également, dans une certaine mesure, les formulaires courts sur votre téléphone. Après tout, si le format est assez bon pour l’une des séries les plus acclamées par la critique de tous les temps, il est tout à fait bon pour un feuilleton de vampires.