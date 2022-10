Réélisez Kelli Wegener – Section locale de Shaw

Avec une formation en audit bancaire, la candidate du district cinq, Kelli Wegener, est exactement le genre de membre financièrement astucieux du conseil d’administration du comté de McHenry dont nous avons besoin. Au cours des quatre dernières années au sein du conseil du comté, Kelli a posé des questions difficiles, examiné les budgets et veillé à ce que les dollars soient dépensés de manière responsable. Sa passion pour sa communauté et son district, qui comprend maintenant des parties de McHenry, Holiday Hills et Cary, est évidente dans le travail qu’elle fait pour s’assurer que les résidents ont accès à de l’eau potable et à l’atténuation des inondations. Kelli est engagée envers la communauté dans son ensemble, et son implication dans des organisations comme Home of the Sparrow démontre son leadership et sa volonté de relever des défis difficiles. Nous avons besoin de l’expérience et de la passion de Kelli pour continuer. Réélisez Kelli Wegener le mardi 8 novembre.

Suzanne Hoban

Woodstock