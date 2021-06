Réédition 2016 ? Un lutteur indien lié aux Jeux olympiques échoue au test de dopage

Pour une deuxième édition des Jeux olympiques d’affilée, le scandale du dopage a frappé lutte indienne. À moins de 50 jours des Jeux de Tokyo, une autre controverse sur le dopage a frappé la lutte indienne, après qu’un lutteur lié aux Jeux olympiques de Tokyo ait échoué au test de dopage. Selon un rapport en L’express indien, l’United World Wrestling (UWW) a provisoirement suspendu le lutteur pour une violation présumée des règles antidopage avec effet à partir de jeudi.

Le nom du lutteur a été retenu par l’UWW en raison d’un test d’échantillon « B » en attente.

Avec huit lutteurs indiens, quatre hommes et quatre femmes, l’Inde s’apprêtait à envoyer son plus grand contingent de lutteurs pour les Jeux olympiques de Tokyo, qui débuteront le 23 juillet. Mais il pourrait descendre à sept, le nombre de lutteurs indiens qualifiés pour les Jeux olympiques de Rio si le le lutteur en question échoue au test de dopage.

La lutte est l’un des plus grands sports médaillés de l’Inde et a remporté des podiums lors de trois Jeux olympiques consécutifs (2008, 2012 et 2016).

Avec un total de 5 médailles, dont une d’argent, la lutte a été l’un des sports à succès de l’Inde aux jeux quadriennaux. Cependant, c’est aussi l’un des sports avec le plus grand nombre de cas de dopage.

La lutte, après l’athlétisme et l’haltérophilie, a enregistré le troisième plus grand nombre d’infractions aux règles antidopage, selon les chiffres 2019-2020 de la NADA. Pendant ce temps, il était responsable de 12 violations de règles.

Il y a cinq ans, juste avant les Jeux olympiques de Rio, Narsingh Yadav a échoué à un test de dépistage de drogue qui est devenu plus tard l’un des plus grands scandales du sport indien. Yadav, qui avait été sélectionné après une longue bataille judiciaire avec le double médaillé olympique Sushil Kumar, a accusé ses rivaux d’avoir augmenté sa nourriture. Le champion du monde 2015 a été licencié par la NADA, mais Narsingh Yadav n’a pas été autorisé à participer aux Jeux olympiques de Rio après que l’Agence mondiale antidopage a fait appel de la décision. Il a ensuite été condamné à une suspension de quatre ans, qui a pris fin l’année dernière. Yadav a fait un retour et a tenté de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo, mais n’y est pas parvenu. Pendant ce temps, un camp d’entraînement-exposition d’un mois pour les lutteurs acrobatiques liés aux Jeux Olympiques commence à Varsovie, en Pologne. Cependant, le meilleur lutteur indien Bajrang Punia n’est pas en compétition dans la série de classement. Le joueur de 27 ans a déclaré qu’il faisait plus que marquer des points, il avait désespérément besoin d’un entraînement sur tapis avec de solides partenaires d’entraînement avant les Jeux olympiques de Tokyo, car la catégorie des 65 kg regorge de meilleurs joueurs.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici