Reeder se trompe sur la motivation du vote pour l’avortement – ​​Shaw Local

Le 1er août, le chroniqueur Scott Reeder a rejeté les démocrates pour s’être appuyés sur la question de l’avortement pour conduire les électeurs aux urnes en novembre.

Il est vrai que, depuis Bill Clinton, les démocrates traditionnels ont vécu et souvent réussi en suivant l’avertissement du consultant James Carville : « C’est l’économie, idiot ! Mais cette année, beaucoup de choses ont changé. Les révélations du comité du Congrès du siège du Capitole du 6 janvier et les décisions récentes d’un tribunal Trump empilé bouleversant des décennies de droit établi et ignorant les préférences documentées du peuple américain, pour n’en nommer que quelques-unes.

Le lendemain de la chronique de Reeder, les électeurs du Kansas ont prouvé de manière spectaculaire que Reeder et la sagesse conventionnelle avaient tort.

Le Kansans s’est avéré plus sain d’esprit que le Kansas, dont le gouvernement de l’État a été un bastion de la haine et de l’hostilité de la droite envers les femmes et leur corps. Sur. Le 2 août, les électeurs des élections primaires, y compris les républicains les plus rouges, ont défié les fanatiques et voté contre leur amendement Value Them Both, qui a été créé par des groupes chrétiens anti-avortement pour supprimer les protections pour les soins d’avortement de la constitution de l’État. Le vote a eu un taux de participation historique, presque aussi élevé que l’élection présidentielle de 2008. Les électeurs ont choisi de préserver les droits à l’avortement dans l’État de 59% à 41%. La menace viscérale pour la santé et la personnalité des femmes a poussé les républicains et les indépendants ainsi que les démocrates aux urnes. C’était important après tout.

Quelles que soient les loyautés antérieures des gens, le Parti républicain actuel est du mauvais côté de l’histoire. Les électeurs soutiendront le gouverneur JB Pritzker, la sénatrice américaine Tammy Duckworth, les représentants américains Sean Casten, Bill Foster, Jan Schakowsky, Brad Schneider et la candidate au Congrès Lisa Haderlein. Ils ont également de solides alliés dans les courses législatives locales de l’État et du conseil du comté de McHenry.

Leçon : les valeurs comptent. Les votes comptent. Les femmes, les droits reproductifs et les valeurs progressistes peuvent gagner lorsque l’électeur ne sera pas incliné.

Patrick Murfin

Lac de cristal