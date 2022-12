Reed: L’attaque décevante des Raiders met en place une intersaison de changement

La défense des Raiders a renoncé à un match gagnant contre une terrible attaque pour la deuxième fois ce mois-ci, mais ils ne méritent pas la majeure partie du blâme pour la défaite 13-10 de Las Vegas contre les Steelers samedi. Le receveur des Steelers George Pickens n’aurait certainement pas dû être autorisé à s’ouvrir grand pour un touché de 14 verges pour gagner le match, mais il n’y avait aucune raison pour que cette opportunité soit toujours sur la table. Vu les circonstances, la défense a tout fait pour l’éviter.

Chandler Jones, qui avait joué comme l’un des meilleurs rushers de la ligue au cours des dernières semaines, a été perdu pour le match en raison d’une blessure au coude lorsqu’il est entré en collision avec son compatriote Maxx Crosby au troisième quart. Peu de temps après, le secondeur partant Denzel Perryman a subi le même sort lorsqu’il s’est blessé à l’épaule au quatrième quart. Une défense qui était déjà sans quatre partants en a perdu deux de plus, et c’est encore a donné à son attaque toutes les chances de prendre le contrôle du match.

Et, à peu près à chaque fois, l’infraction n’a pas réussi à le faire. Après avoir maintenu les Steelers à seulement trois points en première mi-temps et aidé à prendre une avance de 10-3, la défense des Raiders a forcé trois possessions consécutives sans but au troisième quart. Non seulement l’attaque n’a pas capitalisé, mais ils ont retourné le ballon lors d’interceptions consécutives avant un troisième entraînement qui se terminerait finalement par un botté de dégagement au début du quatrième quart. Ils ont récupéré le ballon après que les Raiders aient maintenu les Steelers dans un panier et gardé un avantage de 10-6 intact, mais ils ont simplement renvoyé le ballon. Leur réponse lorsque la défense des Raiders a poussé les Steelers à trois et à la fin du quatrième quart-temps ? Un trois-et-hors de leur propre. Ils suppliaient pratiquement Pittsburgh de profiter de leur défense épuisée et de gagner le match, et c’est exactement ce qu’ils ont fait lors d’un touché de 10 jeux et 76 verges pour prendre leur première avance avec seulement 46 secondes à jouer.

“Tout simplement pas assez bon”, a déclaré l’entraîneur Josh McDaniels. Rien d’autre de sa brève conférence de presse de cinq minutes n’était nécessaire.

L’attaque des Raiders avait trois temps morts pour travailler mais, à ce moment-là, personne vraiment s’attendait à ce qu’ils entrent dans la plage des buts sur le terrain, sans parler de gagner le match avec un touché. Que les éléments indésirables soient damnés, le fait que l’on puisse parler d’une infraction avec McDaniels appelant les jeux, Derek Carr lançant des passes, Josh Jacobs exécutant le ballon et Davante Adams, Hunter Renfrow et Darren Waller exécutant les itinéraires devrait être incompréhensible. Et pourtant, Carr renversant Renfrow pour sa troisième interception du match et préparant les Steelers à manquer le temps était le résultat attendu, pas une surprise.

À l’approche de cette saison, la question était de savoir si l’attaque étoilée des Raiders pouvait vaincre sa défense, qui était mauvaise la saison dernière et qui devait être mauvaise à nouveau. Eh bien, au cours des trois dernières semaines, c’est la défense qui a dû tenter de surmonter l’attaque. En fin de compte, c’est l’attaque sous-performante qui a garanti aux Raiders (6-9) une fin décevante cette saison. Ils ne seront officiellement éliminés des séries éliminatoires que si les Dolphins gagnent ou font match nul contre les Packers dimanche ou que les Chargers gagnent ou font match nul contre les Colts lundi, mais cela n’a plus d’importance maintenant.

“C’est sur nous”, a déclaré Jacobs aux journalistes. « Tout le monde veut parler de la défense, mais ils ont fait leurs arrêts quand ils sont censés le faire. Nous devons les aider… et j’en ai marre de dire ça.

Inutile de ressasser la sémantique : cette équipe est terminée. Et, en regardant la saison collectivement, l’infraction porte l’essentiel du fardeau pour cela.

Au début de la saison, l’excuse était les blessures. Waller et Renfrow ont tous deux manqué des morceaux de temps et les Raiders se sont retrouvés sans le groupe avec lequel McDaniels a passé l’intersaison à façonner son attaque. Mais ensuite, ils ont trouvé quelque chose. Jacobs a émergé comme l’un des arrières les plus productifs de la ligue, Carr et Adams ont redécouvert leur chimie Fresno State et l’offensive roulait. Avec des choses qui cliquaient de ce côté du ballon, les Raiders ont remporté trois matchs de suite malgré un jeu défensif poreux et se sont remis dans la chasse aux séries éliminatoires après un départ abyssal de 2-7.

Et si je vous disais que, dans les trois matchs qui ont suivi, la défensive des Raiders n’accorderait que 15,7 points par match et l’attaque récupérerait les services de Waller et Renfrow ? Ils continueraient sûrement leur poussée en séries éliminatoires et se prépareraient à la rédemption.

Au lieu de cela, les Raiders sont allés 1-2 dans cette séquence et se sont préparés à rentrer chez eux après la semaine 18 en grande partie parce que l’attaque n’a réussi que 16,7 points par match – ils ne reçoivent pas de crédit pour la récupération de l’échappé gagnant de Jones pour un touché. contre les Patriots – et a réussi sept points impensables en seconde période en trois matchs combinés.

L’attaque a laissé tomber les Raiders, purement et simplement. Il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à cela – des appels de jeu incohérents, une vague de pénalités, un jeu de ligne offensive médiocre, des revirements, des lancers manqués, des passes ratées et plus encore – mais, comme toujours, l’accent sera mis sur l’entraîneur-chef. et le quart-arrière. McDaniels a appelé un mauvais match contre les Steelers, ce qui est loin d’être le seul cas cette saison, mais le propriétaire Mark Davis a déjà clairement indiqué qu’il n’irait nulle part. Cela attire l’attention sur Carr, dont les trois interceptions contre les Steelers, les 19 revirements en carrière cette saison et la sous-performance globale tout au long de la saison sont tous faciles à souligner.



Derek Carr et l’offensive n’ont récolté en moyenne que 16,7 points lors des trois derniers matchs, les Raiders en perdant deux sur trois. (Charles LeClaire / USA Today)

« Nous avons du talent, mais le talent ne signifie pas la victoire. J’ai vu cela de première main au cours de différentes années », a déclaré Carr. «Je me soucie tellement. Quand tu ne fais pas de ton mieux, tu laisses tomber ton équipe, tu laisses tomber ton organisation et tes fans, ça fait mal. Cela vous brise le cœur mais, à la fin de la journée, personne ne s’en soucie. Vous vous relevez et vous continuez.

Il ne semble pas que Carr aura l’opportunité de continuer. Le contrat de Carr peut être déplacé facilement après cette saison. Ils prendront un minimum d’argent mort s’ils l’échangent ou le libèrent. Bien que l’on puisse se demander si c’est la bonne chose à faire, tout ce qui concerne les Raiders ressemble à une franchise qui se dirige vers une rupture avec son quart-arrière. Ce ne sera pas la seule chose à regarder cette intersaison – Jacobs est sur le point de frapper l’agence libre et la défense a désespérément besoin d’aide aux trois niveaux – mais c’est une décision qui définira cette dernière ère du football des Raiders.

Il y a une explication logique s’ils choisissent effectivement de quitter Carr, mais Davis, McDaniels et le directeur général Dave Ziegler ne peuvent pas se permettre de faire un faux pas lorsqu’il s’agit de trouver son remplaçant. Ils ont parlé jusqu’à la nausée de construire quelque chose de durable, mais la seule chose qui sera durable est de perdre s’ils se trompent.

(Photo du haut de Cameron Sutton interceptant une passe destinée à Hunter Renfrow : Matt Durisko / Associated Press)