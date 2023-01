Reed: la finale de la saison des Raiders montre à quel point ils sont encore loin des Chiefs

LAS VEGAS – Les 11 joueurs sur le terrain pour l’attaque des Chiefs ont lié leurs bras autour du corps l’un de l’autre, ont commencé à mélanger leurs pieds et se sont balancés en cercle avant de rompre le caucus. Alors qu’ils menaient les Raiders par deux points à la fin du deuxième quart-temps, ils ont littéralement commencé à jouer un autre match, “Ring Around The Rosie”, sur le terrain du stade Allegiant.

C’était un message que les Raiders, lors du dernier match de la saison régulière, sur leur terrain et entourés de nombreux maillots rouges dans les tribunes, ne pouvaient pas faire rien pour les arrêter. Le receveur Kadarius Toney a ensuite prouvé que les Chiefs avaient raison lorsqu’il a marqué un touché après que Jerick McKinnon ait pris le cliché, lancé à Patrick Mahomes et Mahomes a repoussé à travers le terrain vers Toney.

Le score a été rappelé en raison d’une pénalité d’attente. Lors du jeu suivant, cependant, Toney a de nouveau prouvé que les Chiefs avaient raison lorsqu’il a effectué un transfert vers l’extrémité gauche pour un touché de 11 verges. Cette fois, ça a compté. Les Chiefs n’étaient même pas si loin devant, et pourtant ils se sentaient à l’aise de jouer avec leur adversaire.

C’est un manque de respect maximal.

« Cela fait partie du jeu. Les Chiefs sont les meilleurs des meilleurs », a déclaré le rusher Maxx Crosby, qui a ajouté qu’il ne croyait pas que l’entraîneur des Chiefs Andy Reid essayait d’embarrasser les Raiders. «C’est l’équipe que nous poursuivons à la fin de la journée. Donc, ce n’est pas à propos d’eux, c’est à propos de nous. Nous devons juste nous améliorer.

Les Raiders (6-11) emporteront cela avec eux pendant l’intersaison après avoir subi une raclée de 31-13 aux mains des Chiefs (14-3). Bien qu’ils n’aient plus rien à jouer, cela reste un rappel poignant de la distance qui les sépare dans leurs efforts pour rattraper Kansas City.

Au début de la saison, ils ne s’attendaient pas à être encore aussi loin derrière. Les Raiders ont changé de régime, mais après avoir échangé contre Davante Adams, signé Chandler Jones et ramené la majeure partie du noyau qui a valu une place en séries éliminatoires la saison dernière, ils étaient toujours perçus comme une équipe qui pouvait concourir dans l’AFC Ouest.

Les Raiders n’étaient pas nécessairement une mauvaise équipe cette saison. Ils avaient sans doute trois des 30 meilleurs joueurs de la ligue à Adams, le porteur de ballon Josh Jacobs et Crosby. Ils ont perdu cinq pistes à deux chiffres, mais ils devaient être assez bons pour construire ces pistes en premier lieu. Et, sur leurs 11 défaites, neuf d’entre elles étaient par un seul score. Cette saison aurait très facilement pu se dérouler très différemment.

“J’ai l’impression que cela commence du point de vue que nous n’avons peut-être pas atteint notre objectif, mais il n’y a aucune raison pour que les gens se considèrent comme des échecs – joueurs, entraîneurs, n’importe qui – cela fait partie du processus”, l’ailier serré Darren dit Waller. “Il s’agit de mieux faire les choses, de mieux exécuter le tronçon lorsque nous en avons le plus besoin et de regarder et d’être brut et honnête sur la façon dont nous devons le faire.”

Les Raiders ne sont pas venus près de renifler les Chiefs, qui ont en quelque sorte obtenu meilleur malgré l’échange du receveur All-Pro Tyreek Hill. Le propriétaire Mark Davis, le directeur général Dave Ziegler, l’entraîneur Josh McDaniels et les joueurs en sont tous responsables, mais ce sera en grande partie au front office de trouver un moyen de combler l’écart cette intersaison.

“Nous savons qui nous poursuivons”, a déclaré McDaniels, “c’est sûr.”

Le premier ordre du devoir, bien sûr, amènera l’ère Derek Carr à sa résolution officielle. Il est acquis d’avance que le quart-arrière ne sera pas de retour la saison prochaine, mais on ne sait toujours pas si les Raiders seront en mesure de faire un échange – Carr a une clause de non-échange qu’il pourrait théoriquement utiliser pour bloquer tout accord – ou doit le couper avant que son salaire de 2023 ne soit entièrement garanti le 15 février. Peu importe comment la scission se déroule, les Raiders doivent trouver un nouveau quart-arrière.

Jarrett Stidham s’est admirablement comporté lors de ses deux matchs en tant que partant et pourrait valoir la peine de signer à nouveau, mais le relancer avec lui seul ne suffira pas si l’objectif est de rivaliser avec Mahomes et le quart-arrière vedette des Chargers Justin Herbert. Ils doivent acquérir un vétéran via un échange ou une signature, recruter une recrue ou combiner les deux pour se donner une chance de rattraper le terrain, que ce soit la saison prochaine ou plus tard.



Jarrett Stidham a plutôt bien joué lors de ses deux matchs, mais les Raiders auront besoin d’un plan plus ferme au poste de quart cette intersaison. (Kirby Lee / États-Unis aujourd’hui)

À partir de là, tout ce que les Raiders ont à faire est de revoir complètement leur terrible défense et de renforcer une ligne offensive qui a surperformé cette saison mais reste une unité inférieure aux normes. Ils ont déjà plus de 35 millions de dollars d’espace de plafond selon Over The Cap, ont des possibilités de plus que doubler ce nombre et pourraient atteindre le n ° 6 du repêchage de la NFL en fonction du reste des résultats ce week-end, mais remplissant tous les leurs besoins en une intersaison restent une tâche colossale que le régime actuel n’a pas encore montré qu’il est capable de mener à bien avec succès.

“Tout autour, nous devons diagnostiquer exactement ce qui nous a conduit à manquer comme ça, puis le réparer avec du personnel, un plan, tout”, a déclaré Adams. «Nous avons eu beaucoup de temps pour comprendre cela. J’espère que nous ferons quelque chose de réel – pas drastique – mais nous devons faire quelques changements.

La vérité est que, plus que probablement, il faudra plusieurs saisons aux Raiders pour vraiment pouvoir défier les Chiefs. Même si Davis ne voulait pas que ce soit le cas, il s’agit d’une reconstruction. Après avoir terminé avec un dossier perdant de manière décisive – encore une fois – et avoir été fumé par les Chiefs – encore une fois – il n’y a aucun moyen pour les décideurs de faire un argument crédible autrement.

“Nous savions que lorsque nous sommes arrivés ici, il y aurait un processus impliqué”, a déclaré McDaniels. “Et je sais que les gens en ont marre d’entendre parler de ce mot mais, écoutez, c’est la réalité.”

Malgré les appels des fans – “Fire McDaniels” était à la mode sur Twitter tout au long de la seconde mi-temps – le duo de Ziegler et McDaniels ne va nulle part. Davis est convaincu qu’ils seront en mesure de trouver un moyen d’atteindre un succès durable. Étant donné qu’aucun des trois directeurs généraux ou des quatre entraîneurs en chef qu’il a embauchés jusqu’à présent ne l’a fait, cependant, il est plus que juste d’être pessimiste quant à la concrétisation de cela.

Il est possible que Ziegler et McDaniels échouent également. Et si cela se produit, Davis n’aura plus personne à blâmer que lui-même.

(Photo du haut : Jeff Bottari / Getty Images)