Reed Hastings quitte son poste de co-PDG de Netflix, remplacé par Greg Peters

Reed Hastings est responsable de Netflix depuis qu’il a cofondé la société, qui expédiait à l’origine des DVD par courrier, en 1997. Aujourd’hui, Netflix compte plus de 230 millions de clients dans le monde, domine l’industrie de la vidéo en streaming qu’il a essentiellement inventée, et Hastings est ne va plus diriger son entreprise au jour le jour.

Hastings, a annoncé Netflix jeudi après-midi, deviendra le président exécutif de la société. À sa place, il y aura deux co-PDG – Ted Sarandos, qui a précédemment partagé le titre de PDG avec Hastings et est le principal point de contact de l’entreprise à Hollywood, et Greg Peters, qui a été le chef de la technologie de l’entreprise pendant plusieurs années. Hastings dit qu’il travaillera toujours chez Netflix mais qu’il aura désormais plus de temps pour la philanthropie (Hastings, un vétéran du Peace Corps, s’intéresse particulièrement à l’éducation).

C’est celui qui a beaucoup de sens à bien des égards. D’une part, nous avons vu toute une génération de PDG fondateurs de la technologie s’éloigner de leurs entreprises ces dernières années, donc Hastings est très tendance.





Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Kafka dans les médias

Peter Kafka rend compte de la collision des médias et de la technologie.

Et chez Netflix, Peters a toujours été l’un des prétendants au poste de co-PDG, et a récemment passé plus de temps devant les investisseurs lors d’appels trimestriels sur les résultats. Il est également en charge de la toute nouvelle activité publicitaire de Netflix et de son unité de jeu – dont aucune ne représente une partie significative des revenus de l’entreprise pour le moment, mais les deux sont censées l’être au fil du temps.

Pendant ce temps, il y a eu beaucoup de spéculations sur le moment où Hastings se retirerait de l’entreprise, et de nombreuses personnes à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise m’ont dit qu’elles pensaient que Hastings se serait déjà éloigné des opérations quotidiennes à ce jour. Et que les problèmes de croissance, la baisse des stocks et le passage à la publicité de Netflix, qui ont tous été lancés il y a environ un an, ont incité Hastings à être à nouveau plus actif.

Vous pouvez donc lire le timing d’aujourd’hui alors que Netflix dit à Hollywood et à Wall Street qu’il pense avoir redressé le navire.

La version de Hastings, via un blog d’entreprise aujourd’hui : « Ted, Greg et moi travaillons en étroite collaboration à différents titres depuis 15 ans. Comme c’est souvent le cas dans les relations longues et efficaces, nous avons tous appris à faire ressortir le meilleur de chacun. Pas grand chose à voir ici, les affaires comme d’habitude.

Toujours! C’est toujours une entreprise que Hastings a construite et la source de sa valeur nette (estimée) de 3,3 milliards de dollars. Et bien qu’il ait souligné dans un article de blog que d’autres fondateurs de Big Tech comme Bill Gates et Jeff Bezos ont cédé les postes de PDG à leurs successeurs tout en passant au poste de président exécutif, ce manuel a eu des résultats mitigés. Chez Microsoft, notamment, l’entreprise n’a pas vraiment repris pied jusqu’à ce que Gates et son successeur trié sur le volet, Steve Ballmer, aient totalement quitté l’entreprise et que Satya Nadella ait pris les titres de PDG et de président exécutif.

Et plus concrètement, il est très, très difficile d’imaginer qu’une grande entreprise réussisse avec deux PDG et un fondateur dans le mix. À un moment donné, vous devez imaginer que cette réorganisation sera à nouveau réorganisée.

Pendant que nous sommes sur les structures d’entreprise, en passant, la société a également annoncé des promotions à ses deux principaux dirigeants créatifs : Bela Bajaria, qui était auparavant à la tête de son unité TV, est maintenant son directeur du contenu, et Scott Stuber, qui supervise le Netflix. films, est maintenant président de Netflix Film. (J’ai demandé à Netflix PR quelle serait la différence entre l’ancien et le nouveau travail de Stuber, et s’il relevait de Bajaria, et on m’a dit que Netflix ne commentait pas sa structure de rapport, mais que je pouvais consulter cette liste inutile de dirigeants de Netflix. )

Les deux mouvements sont remarquables car ils représentent la réponse de Netflix à ses nombreux critiques qui se sont plaints des films et des émissions de télévision de Netflix au cours des dernières années – certaines personnes ne pensent pas qu’ils sont bons ; d’autres craignent qu’ils soient trop chers et/ou pas assez populaires.

Vous pouvez lire l’annonce de Netflix comme une réprimande publique aux observateurs culturels et commerciaux : “C’est notre équipe et nous restons avec eux.” C’est particulièrement remarquable car cela survient quelques mois après que Stuber aurait parlé à Amazon, entre autres, de déménager d’autres là-bas, et quelques jours seulement après un profil new-yorkais de Bajaria qui a (discrètement) fait parler les deux côtes – pour plusieurs raisons, y compris une blague ou une non-blague que Bajaria a faite à son profileur à propos du Chardonnay. (Aujourd’hui, j’ai pris un café avec un Big Deal Content Person. Sa première question m’a été posée : “Qu’avez-vous pensé du profil de Bela ?”)

Ou, selon les mots de Peters lors de l’appel aux résultats de l’entreprise jeudi : “Il n’y a pas de grands changements de stratégie ou de grands changements de culture.”

La question à laquelle nous n’aurons pas de réponse de sitôt : si Netflix doit faire un changement sur toute la ligne, lequel de ses trois dirigeants va faire cet appel ?