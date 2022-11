Reed-Custer survit au défi Du-Pec pour se qualifier pour les quarts de finale IHSA Classe 3A – Shaw Local

BRAIDWOOD – Tout au long de la saison, l’histoire de Reed-Custer a été centrée sur l’attaque. À juste titre, car les Comets avaient marqué 611 points lors de leurs 10 premiers matchs.

Presque aussi impressionnant, cependant, a été la défense, qui n’avait accordé que 77 points.

Samedi soir, au deuxième tour des séries éliminatoires de classe 3A, il était temps pour la défense de briller alors que l’attaque se débattait selon les normes de Comet.

Lorsque la défense Reed-Custer est entrée sur le terrain, les haut-parleurs du stade ont joué la marche impériale des films Star Wars, et l’annonceur a proclamé l’arrivée de la défense du côté obscur.

C’était en effet sombre pour Durand-Pecatonica, car les Comets (11-0) n’ont accordé que 111 verges au total aux Rivermen en route vers une victoire 24-6 et un rendez-vous avec Byron en quarts de finale la semaine prochaine. Byron a éliminé Reed-Custer la saison dernière en quarts de finale en route vers un championnat d’État.

La ligne défensive Comet de Wesley Shats, Kody Marschner, Gavin Bruciak et Gunnar Berg a été particulièrement avare, alors que Du-Pec n’a réussi que 45 verges au sol toute la nuit, tandis que le demi défensif Brandon Moorman a intercepté deux passes Rivermen.

“Nous savions qu’il viendrait un moment où nous devions incliner notre défense”, a déclaré l’entraîneur de Reed-Custer, Gavin Johnston. «Nous l’avons fait ce soir, et ils ont réussi.

“Beaucoup de choses se sont très bien passées pour nous cette saison, et nous avons su surmonter les erreurs en nous appuyant sur notre talent et notre taille. Mais Du-Pec nous égalait en talent et en taille et nous avons dû vraiment travailler pour obtenir cette victoire. Nous sommes contents d’être sortis d’ici avec une victoire, c’est certain.

Les Comets étaient leur pire ennemi, étant appelés pour neuf pénalités pour 75 verges et lançant une interception dans la zone des buts.

Pourtant, l’attaque puissante pour laquelle ils sont connus s’est manifestée quand c’était nécessaire.

Après avoir forcé un botté de dégagement sur la première possession de Du-Pec, Reed-Custer a pris le relais à ses 42 et a parcouru 58 verges en 10 jeux, obtenant un achèvement de 15 verges de Jake McPherson à Peyton Bradley en troisième et 14 pour garder le lecteur. vivant. Le duo s’est également connecté pour un gain de 22 verges sur les deuxième et 12 plus tard dans l’entraînement. McPherson a terminé le trajet avec une course de touché de 10 verges, et Josh Bohac a couru dans la conversion à deux points pour une avance de 8-0.

Du-Pec (8-3) a répondu lors de son prochain entraînement, obtenant une passe TD de 18 verges de Cooper Hoffman à Will Howard en quatrième et quatrième. La course de conversion a échoué et Reed-Custer menait 8-6, une avance qu’ils ont prise à la mi-temps.

C’était tout un changement pour les Comets, qui avaient imposé le chronomètre à chaque match cette saison, atteignant à plusieurs reprises la barre des 40 points à la mi-temps. Les partants devaient jouer les quatre quarts de celui-ci.

Reed-Custer a reçu le coup d’envoi de la seconde mi-temps et a parcouru 64 verges en 11 jeux, 10 au sol, avec Lucas Foote marquant à 3 verges et captant une passe de conversion de McPherson pour une avance de 16-6. Pendant le trajet, Jace Christian a couru six fois pour 36 verges.

Malheureusement, ce fut la dernière fois que Christian toucha le ballon. Lors de l’entraînement de Du-Pec qui a suivi, Christian poursuivait Hoffman et l’a frappé tard. Le joueur de ligne Riverman Kaden Degner s’est offensé et les deux ont échangé des mots. Les deux ont été signalés pour conduite antisportive et disqualifiés du match.

Les deux équipes ont ensuite échangé des interceptions, Drew Williams de Du-Pec obtenant son choix dans la zone des buts pour empêcher un autre Comet TD.

Pour une grande partie des jeux offensifs de Reed-Custer après cela, Foote s’est aligné derrière le centre et a pris des clichés directs, tandis que McPherson était aligné sur le receveur large. Foote a plafonné le score en fin de match avec une course de TD de 1 mètre et a ajouté la course de conversion pour fournir le score final. Il a terminé avec 62 verges et deux touchés en 12 courses, tandis que McPherson a mené les Comets avec 126 verges en 16 tentatives. Avant sa sortie, Christian avait 66 verges en 13 courses.

“C’était un peu différent de devoir jouer tout le match”, a déclaré Foote. “Mais ça fait du bien d’être mis au défi. Nous savions que cela allait arriver. Il n’y aura plus d’éruptions. Toutes les équipes que nous affronterons à partir de maintenant seront bonnes.

« Nous dirigeons beaucoup cette formation. Avec notre retour en courant, nous sommes allés avec notre formation de puissance, et c’est moi qui prends les clichés.

«De plus, nous sommes très fiers de notre défense. Tout le monde parle de notre attaque, mais nous sommes sortis et avons montré ce soir que nous pouvons aussi gagner avec la défense.