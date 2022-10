Reed-Custer surpasse Carver et marque 5 fois au 1er quart – Shaw Local

BRAIDWOOD – Cela a commencé par un retard de pénalité de jeu sur les visiteurs de l’Académie militaire Carver lors du coup d’envoi d’ouverture.

Et tout s’est dégradé à partir de là.

Reed-Custer (10-0) a marqué cinq touchés au premier quart, pratiquement sans se laisser décourager par une victoire de 77-24 sur Carver de la Chicago Public League, qui n’a disputé que 23 joueurs pour le concours.

Cette victoire propulse les Comets dans le match de deuxième tour du week-end prochain avec Durand-Pecatonica (8-2), qui a également remporté sa victoire au premier tour contre un autre participant de la CPL, Catalyst/Maria, 52-8.

“Nous ne savions pas à 100% à quoi nous attendre d’eux, nous n’avions aucun film sur eux”, a déclaré l’entraîneur de Reed-Custer, Gavin Johnston. “C’était un peu difficile de rester concentré, car certaines choses étaient assez faciles, mais ce sont de bons enfants et ils ont fait ce qu’ils avaient à faire.”

Reed-Custer a marché sur le terrain immédiatement après le coup d’envoi retardé, arrachant des courses de 16 et 31 mètres avant que Jace Christian ne se fraie un chemin depuis la ligne des 7 mètres.

Après une incomplétude de Carver et une course pour un métrage négatif, les Challengers ont craché le ballon et Brandon Moorman l’a ramassé et a parcouru 15 mètres dans la zone des buts. Après la série de deux points, Reed-Custer menait 16-0 et seulement 49 secondes s’étaient écoulées depuis le chronomètre de jeu.

Jamal Lasenby de Carver a aidé les Challengers à maintenir un entraînement lors de leur prochaine possession, qui s’est finalement terminée par un revirement sur les downs. Reed-Custer n’a pas eu envie de conserver le ballon longtemps une fois qu’il l’a récupéré, n’ayant besoin que de deux jeux pour étendre l’avance à 24-0 sur une passe de touché de 12 verges de Jake McPherson à Josh Bohac.

Lors de sa prochaine possession, Reed-Custer n’a eu besoin que de deux jeux avant que Jake McPherson ne marque sur une escapade de 42 verges. Carver a réussi à contrer ce score avec un touché de 68 verges d’Ezequiel Williams.

Mais ce n’était qu’un coup dur pour Carver car il continuait d’être impuissant à arrêter l’attaque variée de Reed-Custer. Il a en fait fallu trois jeux aux Comets pour terminer leur prochain entraînement avec un score, une passe de 12 verges de McPherson à Lucas Foote.

À la fin du premier quart-temps, Reed-Custer menait 40-8 et n’avait besoin que de 10 jeux de mêlée pour le faire.

Bohac marquerait sur 26 verges au début du deuxième quart et après un échappé de Carver et le retour de Reed-Custer à la ligne des 1 verges, Christian marquerait son deuxième touché du match.

Le troisième touché de Reed-Custer au deuxième quart, qui a porté son avance à 63-8, n’a eu lieu que sur un entraînement de trois jeux qui s’est terminé par une passe de 7 verges de McPherson à Foote.

Cela a également mis fin à l’après-midi pour l’attaque de première corde de Reed-Custer, qui a réussi à marquer sept sept fois en seulement 14 jeux de mêlée.

“Offensivement, nous avons fait un excellent travail d’exécution”, a déclaré Johnston. “

Reed-Custer a également obtenu des touchés précipités de Colin Esparza et Zack Cieslak en seconde période, qui s’est jouée avec le chronomètre.

L’explosion offensive a représenté un total de points en un seul match, record de l’école, battant le précédent record établi plus tôt cette année lors d’une victoire contre Streator où il a marqué 73 points. Cela a également poussé le total de points de la saison de Reed-Custer au-delà de la barre des 600 pour la première fois de l’histoire du programme.