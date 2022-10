Reed-Custer marque 41 points au deuxième quart dans une victoire de 73-14 contre Streator – Shaw Local

BRAIDWOOD – L’équipe de football de Reed-Custer a marqué sur ses sept premières possessions, notamment en explosant pour 41 points au deuxième quart contre Streator sur le chemin d’une victoire 73-14 de l’Illinois Central Eight Conference vendredi soir au Comet Stadium.

Le quart-arrière des Comets Jake McPherson a terminé 14 passes sur 18 pour 220 verges et quatre touchés, tandis que Jace Christian s’est précipité cinq fois pour 125 verges et une paire de scores pour aider l’équipe classée n ° 2 de l’AP à s’améliorer à 7-0 au total et 5 -0 en jeu ICE.

“Je voulais nous voir prendre un bon départ, surtout après une si grosse victoire la semaine dernière”, a déclaré l’entraîneur-chef de Reed-Custer, Gavin Johnston. “La semaine dernière, nous avions environ 2 000 personnes ici contre Wilmington, et il y avait évidemment une tonne d’énergie, mais ce soir, avec une foule plus petite, nous devions créer notre propre énergie, et je pensais que nous l’avions fait.”

Les hôtes ont forcé un trois-and-out sur la possession d’ouverture du match, puis ont parcouru 73 verges en huit jeux se terminant par McPherson frappant Peyton Bradley pour un touché de 38 verges avec la course de deux points de Lucas Foote portant le score à 8-0.

Sur le disque, McPherson a complété ses cinq passes à cinq receveurs différents.

“Nous voulions que McPerson commence tôt ce soir, et dans l’ensemble, nous avons probablement lancé le ballon plus que la normale que lors des six premiers matchs”, a déclaré Johnston. «Nous cherchions également à faire passer le ballon dans le jeu de passes à plus que Lucas. Nous voulions répartir le ballon autour de nous et je pense que Jake a fait un excellent travail dans ce domaine. Nous pensons que tous nos receveurs peuvent faire des jeux, mais nous voulions leur donner cette opportunité ce soir.

Après un autre botté de dégagement des Bulldogs, Connor Esparza a marqué sur une course de 11 verges pour porter le score à 16-0.

Streator a ensuite complété un entraînement de 12 jeux et 65 verges avec le quart-arrière Christian Benning, qui a battu le record de métrage de tous les temps dans l’histoire de Streator au deuxième quart, parcourant le dernier mètre. La passe à 2 points a échoué, et c’était 14-6.

Reed-Custer a ensuite éclaté au deuxième quart alors que McPherson a frappé Foote pour des touchés de 13 et 35 et Brandon Moorman pour un score de 51 verges avant que Christian ne marque sur des courses de 57 et 3 avant de renvoyer un échappé de 30 verges pour un autre touché.

Le seul fait saillant de Streator au deuxième quart a été une passe de touché de 99 verges de Benning à Aneefy Ford, qui a terminé avec sept réceptions et 166 verges.

Benning a terminé 15 sur 31 pour 242 verges, ce qui lui a donné 2 454 verges en carrière, dépassant le diplômé de 2017 John Benckendorf (2 239).

«Nous avons eu des passes perdues tôt et nous devions capitaliser sur toutes les chances que nous avions. Nous n’avons tout simplement pas été en mesure de faire cela », a déclaré l’entraîneur-chef de Streator, Kyle Tutt, dont l’équipe a une fiche de 2-5 (1-4 dans le jeu ICE) et sur un dérapage de quatre matchs. «Nous avons fait de bonnes choses dans l’ensemble, mais lorsque vous n’êtes pas cohérent avec ces bonnes choses et que vous avez de multiples erreurs, une très bonne équipe comme Reed-Custer, ils vont vous le mettre. C’est ce qu’ils ont fait ce soir.

« Nous avons continué à nous battre jusqu’à la toute fin et notre moral est resté bon. Ils donnaient toujours tout ce qu’ils avaient, peu importe ce que disait le tableau de bord et vous espérez qu’en tant qu’entraîneur, ce combat finira par changer les choses à un moment donné.

“Reed-Custer est une très bonne équipe qui va aller loin dans les séries éliminatoires.”

Les Comets ont également enregistré des touchés précipités dans la seconde mi-temps du chronomètre de Zack Cieslak et Colin Esparza (six courses, 103 verges).

Suivant: Streator héberge Wilmington et Reed-Custer est à Coal City.