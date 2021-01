Newsweek a été accusé d’avoir modifié ses reportages antérieurs afin de donner du poids aux accusations controversées selon lesquelles le sénateur Tom Cotton (R-Arkansas) a déformé son service militaire alors qu’il se présentait au Congrès.

Le point de vente a publié un article la semaine dernière dans lequel il soulignait les allégations selon lesquelles Cotton s’était à tort décrit comme un ancien Ranger de l’armée américaine lors de sa première campagne électorale en 2012. Salon a été le premier à pousser l’allégation, rapportant que Cotton s’était à tort attribué une partie de l’unité d’élite lors de ses tournées en Irak et en Afghanistan. Au contraire, le sénateur de l’Arkansas avait suivi un cours de formation de deux mois à l’école des Rangers, ce qui lui avait valu le droit de porter l’insigne des Rangers sans servir dans un régiment de Rangers. Et donc, il se décrit comme un garde forestier est faux.

Le scoop a été rapidement diffusé par les rivaux politiques de Cotton. Le représentant démocrate du Colorado, Jason Crow, un vétéran du 75e régiment de Rangers d’élite de l’armée, a publié une photo de lui-même portant un béret de Ranger, apparemment pour montrer à quoi ressemble un « vrai » Ranger.

« Hé @ SenTomCotton, à moins que vous ne portiez l’un de ces bérets, vous ne devriez pas vous appeler Ranger. La vérité compte, » Crow a écrit.

Hey @SenTomCotton, à moins que vous ne portiez l’un de ces bérets, vous ne devriez pas vous appeler un Ranger. La vérité compte. https://t.co/ZxUHXE2TwM pic.twitter.com/TGxnwWEgwE – Représentant Jason Crow (@RepJasonCrow) 23 janvier 2021

Le directeur des communications de Cotton a précisé que le sénateur «Est diplômé de la Ranger School, a obtenu l’onglet Ranger et a participé à une tournée de combat avec le 101st Airborne, et non le 75th Ranger Regiment.»

Cotton lui-même a répondu aux accusations, déclarant lundi dans le rapport spécial de Fox News qu’il était ciblé pour sa politique et que le problème de se faire appeler un garde forestier de l’armée n’était abordé que maintenant. Il a ajouté que les gens de hauts responsables militaires à « La plupart de mes copains dans l’armée », « la plupart des médias libéraux » appelé les diplômés de l’école des Rangers en tant que Rangers de l’armée, « Jusqu’à ce qu’un vétéran conservateur utilise le terme de cette façon. »

Mais la décision de Newsweek de se joindre à l’empilement a révélé une incohérence flagrante dans ses propres reportages: le point de vente a également qualifié les diplômés de l’école des Rangers de Army Rangers.

Il a été signalé par l’équipe de communication de Cotton. Le point de vente avait identifié deux femmes diplômées de l’école des Rangers comme étant des Rangers de l’armée en 2015, les saluant comme les deux premières femmes des Rangers, tout en reconnaissant dans la même histoire que le 75e régiment de Rangers ne permet pas aux femmes de rejoindre ses rangs.

Incroyablement, Newsweek a répondu à cet exemple de double standard apparent en éditant l’article vieux de cinq ans pour se conformer à sa définition actuelle de qui se qualifie en tant que Ranger. La pièce de 2015 ne dit plus que les deux femmes « Deviendront des rangers, » au lieu d’expliquer qu’ils «Seront autorisés à porter l’étiquette très convoitée des Rangers sur leurs uniformes.»

Le point de vente a ensuite ajouté une correction à l’histoire vieille de plusieurs années, indiquant que l’article avait été modifié pour noter que «L’achèvement du cours permet de porter l’onglet Ranger, mais ne fait pas de lui un Ranger.»

Les modifications ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, beaucoup accusant Newsweek d’essayer de remodeler le passé pour l’adapter à son propre récit.

«Alors, quel est l’objectif ici @Newsweek? Réécrire l’histoire pour enlever les réalisations de ces femmes simplement pour satisfaire la mission de la gauche libérale d’annuler les conservateurs? « a demandé le sénateur Joni Ernst, (R-Iowa), un ancien membre de la Garde nationale de l’Iowa.

Alors quel est le but ici @Newsweek? Réécrire l’histoire pour enlever les réalisations de ces femmes simplement pour satisfaire la mission de la gauche libérale d’annuler les conservateurs? Assez. J’apprécie le service militaire de tout le monde, point final. https://t.co/MQPoT6mR7m – Joni Ernst (@joniernst) 26 janvier 2021

Beaucoup ont comparé l’article «mis à jour» des Rangers à celui de George Orwell en 1984, dans lequel les archives historiques sont falsifiées afin d’aligner le passé sur les dogmes du tout-puissant parti au pouvoir.

Les commentateurs n’ont pas tardé à souligner qu’il y avait de nombreux exemples d’organisations militaires et de militaires de haut rang faisant référence aux Rangers comme à toute personne diplômée de l’école de formation de l’unité.

Par exemple, l’American Legion, un important groupe d’anciens combattants américains, a salué le «Réalisation novatrice» des deux femmes qui sont passées par l’école en 2015, les décrivant comme les premières femmes Rangers.

Via @CBSNews: Première femelle @L’armée américaine Exploit pionnier des Rangers. http://t.co/d50GDlc0WG – La Légion américaine (@AmericanLegion) 18 août 2015

La Revue nationale a signalé de nombreux cas dans lesquels des personnes diplômées de l’école ont été appelées Rangers. Le média conservateur a cité des discours d’ouverture à l’école prononcés par de hauts responsables militaires, dans lesquels les diplômés sont clairement appelés «Rangers.»

Mais d’autres ont continué à insister sur le fait que Cotton avait joué vite et librement avec la vérité, l’accusant même de «Bravoure volée» qui peut être poursuivi en tant que crime.

