Reece Topley revendique un record de six pour la série de niveau de l’Angleterre avec le martèlement de Lord de l’Inde | Nouvelles du cricket

Reece Topley célèbre l’un de ses six guichets alors que l’Angleterre a égalisé la série à Lord’s

Reece Topley a remporté six guichets alors que l’Angleterre a brillamment riposté après sa lourde défaite contre l’Inde mardi pour égaliser la série avec un martèlement de 100 points lors du deuxième match international d’une journée à Lord’s.

L’Angleterre a été éliminée pour seulement 110 dans sa série d’ouverture de 10 guichets au Kia Oval, et bien qu’ils aient de nouveau été à court de battre leurs 50 overs complets, leur objectif de 247 points s’est finalement avéré beaucoup trop difficile pour l’Inde lors d’un test. terrain.

Topley (6-24) a revendiqué des chiffres record pour un quilleur anglais au cricket ODI pour déchirer la formation des frappeurs indiens alors que les visiteurs étaient regroupés pour 146 en 38,5 overs.

Après que l’Inde ait remporté le tirage au sort et choisi d’insérer l’Angleterre pour la deuxième fois dans la série, Jason Roy et Jonny Bairstow ont pris un bon départ avec 41 points dans les neuf premiers overs.

Roy (23 ans) a été le premier à partir, extrêmement déçu d’en ébrécher un de Hardik Pandya (2-28) directement à l’homme placé au carré arrière profond.

Puis, lorsque Yuzvendra Chahal (4-47) est entré en jeu et a rapidement vu le dos de Jonny Bairstow (38), Joe Root (11) et Ben Stokes (21) en succession rapide, avec Jos Buttler (4) également joué par Mohammed Shami. (1-48) dans le chaos, l’Angleterre semblait en danger de retomber avec la batte.

Liam Livingstone a joué quelques tirs caractéristiques accrocheurs dans un run-a-ball 33, mais son guichet à Hardik, trouant à la jambe carrée profonde, à la 29e place avait l’Angleterre 148-6.

Cela aurait pu être encore pire peu de temps après, seulement pour que David Willey soit abandonné par Prasidh Krishna sur un, et lui et Moeen Ali ont ensuite profité de l’erreur, mettant en place un partenariat de 62 courses pour voir l’Angleterre au-delà de 200 et à un match. – total gagnant.

En réponse, Topley s’est immédiatement mis au travail avec les guichets des deux ouvreurs Rohit Sharma (0) et Shikhar Dhawan (9), tandis que Brydon Carse (1-32) a récupéré le dangereux deuxième ballon de Rishabh Pant (0) et Willey (1 -27) a réclamé le scalp très important du retour Virat Kohli (16) pour faire tomber les touristes à 31-4 en seulement 12e de leur réponse.

Suryakumar Yadav (27) et Hardik (29) ont brièvement rallié les manches, mais Topley – de retour pour son deuxième sort – a de nouveau prouvé qu’il avait la touche magique, ramassant Suryakumar en forme pris dans les profondeurs.

Après la mort de Hardik contre Moeen (1-30), Ravindra Jadeja (29) et Shami (23) ont joué quelques coups, mais ensuite Topley et Livingstone (1-4) ont ramassé la paire dans des balles consécutives pour mettre fin à tout faible espoir d’un Renaissance indienne.

Précisément trois ans après leur superbe victoire en Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande sur le même terrain, l’Angleterre a remporté une victoire, certes, beaucoup plus confortable alors que Topley a épongé la queue pour terminer avec des chiffres records.

Regardez le troisième ODI décisif de la série entre l'Angleterre et l'Inde sur Sky Sports Cricket dimanche.