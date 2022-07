Reece Topley: le couturier anglais mérite les applaudissements de Nasser Hussain après un record de 6-24 contre l’Inde | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur les six guichets de Reece Topley contre l’Inde lors du deuxième One-Day International at Lord’s

Nasser Hussain pense que Reece Topley a prouvé sa valeur à l’équipe de balle blanche d’Angleterre après ses chiffres record lors de la victoire de 100 points contre l’Inde à Lord’s.

Topley a produit la meilleure performance de bowling d’un joueur masculin anglais dans l’histoire internationale d’une journée avec 6-24 dans la victoire, ce qui a égalisé la série de trois matchs à 1-1 et mis en place un décideur à Old Trafford dimanche.

L’armateur gauche de 28 ans n’a pas toujours connu les meilleurs moments de sa carrière qui a parfois été gâchée par une série de fractures de stress qui ont presque mis fin à ses jours de jeu, mais l’ancien capitaine anglais et Sports du ciel l’expert Hussain était ravi de voir Topley jouer un rôle clé pour l’équipe.

“C’est une histoire exceptionnelle, la façon dont il a traversé les hauts et les bas, les fractures de stress”, a déclaré Hussain Sports du ciel.

“Il a bien joué au cricket à balles blanches ces derniers temps et aussi dans ce match T20 à Trent Bridge quand tout le monde faisait le tour du parc.

“C’est sa place maintenant et quand vous obtenez des chiffres comme celui-là, avec tant de gros matchs à venir et que l’Angleterre recherche des quilleurs avec une longue liste de blessures … si un quilleur peut se lever et continuer à jouer performance après performance alors tu es presque en train de dire ‘tu ne peux pas me laisser de côté’.”

Topley a particulièrement bien joué en tandem avec son compatriote gaucher David Willey, qui a envoyé un sort avare de 1-27 sur neuf overs avec deux jeunes filles.

Hussain a estimé que les différents styles de bowling des deux joueurs se sont avérés une combinaison de test pour l’Inde et a salué les attributs de Topley comme essentiels pour les équipes anglaises ODI et T20.

“Il est assez rapide, il est grand, il rebondit, il est précis et il a un bon compagnon de bras gauche à l’autre bout en David Willey, donc c’est une bonne combinaison”, a déclaré Hussain.

“David Willey le lance et le balance, et Reece Topley entre et frappe le pont. Vous pouvez voir à la mort, il a les variations et les balles sur le dos de la main.

“Il est très intelligent, c’est aussi un bon joueur de cricket T20, donc il l’a avec le nouveau ballon et l’ancien ballon – mais sur un terrain comme celui-ci, où ils étaient légèrement à deux rythmes, ses plus grands atouts sont sa taille et frapper le pont dur.”

Topley : Je suis content d’avoir joué mon rôle

Topley était heureux de contribuer à la victoire de l’Angleterre après avoir été nommé joueur du match lors de la victoire contre l’Inde à Lord’s.

Prendre six guichets pour l’équipe nationale au Home of Cricket s’est avéré particulièrement poignant car c’était à proximité où il a subi une intervention chirurgicale au dos après avoir subi une autre fracture de stress.

Topley a maintenant pris 12 guichets lors de ses 12 derniers matchs ODI et T20 pour l’Angleterre et vise à maintenir sa place dans l’équipe alors que la nouvelle ère sous le capitaine Jos Buttler et l’entraîneur-chef Matthew Mott commence.

“Ce fut une formidable performance d’équipe de l’autre jour et je suis simplement heureux d’avoir joué mon rôle”, a déclaré Topley.

“Cela signifie beaucoup et cela en vaut la peine. C’était juste au-dessus du stand où j’ai été opéré il y a trois ans, donc la boucle est bouclée, ce qui est fou.

“C’est le rêve de tout le monde de jouer pour l’Angleterre et je veux juste enfiler le maillot aussi souvent que possible et jouer mon rôle pour gagner des matchs pour l’Angleterre.”