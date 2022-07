Reece James s’exprime sur l’avenir de Chelsea après les liens avec Manchester City

Reece James a parlé de son avenir à Chelsea dans une récente interview.

Le joueur de 22 ans s’est imposé comme l’un des arrières latéraux les plus brillants de la Premier League au cours des dernières campagnes après avoir fait son entrée dans la première équipe sous Frank Lampard.

En conséquence, James s’est vu récemment lié à certaines des meilleures équipes, notamment Manchester City et le Real Madrid.

Cependant, lorsqu’il s’exprimait lundi, on a demandé à James s’il voyait son avenir à long terme à Chelsea et avait ceci à dire :

« J’aimerais penser que oui. J’ai grandi en tant que fan de Chelsea et vous savez que je me suis fait un nom en jouant pour Chelsea, le club que j’ai toujours soutenu, mais je ne vois pas pourquoi quelque chose changerait », a déclaré James.

James a connu un excellent début de saison 2022/23, qui l’a vu marquer un but et aider deux lors des trois premiers matches de championnat de Chelsea de la campagne.

Cependant, James a ensuite subi une blessure aux ischio-jambiers en janvier, ce qui l’a empêché de participer à un certain nombre de matchs importants.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

De l’autre côté de la défense de Chelsea, Ben Chilwell a raté environ la moitié de la campagne en raison d’une blessure, laissant les Blues manquer de créativité.

En conséquence, Chelsea n’a jamais vraiment défié Manchester City et Liverpool pour le titre de champion, alors qu’on s’attendait à ce qu’ils le fassent au début de la campagne.

Maintenant, cependant, James pense que Chelsea peut être dans et autour du sommet de la table s’ils évitent des blessures majeures :

“La saison dernière, nous avons eu beaucoup de blessures”, a déclaré James. “Moi-même et d’autres avons eu de longues périodes et cela a beaucoup affecté l’équipe. Aux alentours de Noël, nous étions en haut de la table, les blessures nous affectaient. Cette saison, si nous restons en forme et en bonne santé. Il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas être à nouveau dans les parages.

Conseils de paris France vs Belgique: aperçu, pronostics et cotes de l’UEFA Women’s Euro 2022

Conseils de paris Italie vs Islande: aperçu, pronostics et cotes de l’UEFA Women’s Euro 2022