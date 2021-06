Reece James n’est pas sûr du rôle de l’Angleterre après s’être entraîné à trois postes différents avant l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Reece James admet qu’il a occupé trois postes différents lors de l’entraînement en Angleterre alors que le défenseur de Chelsea attend de savoir quel rôle il pourrait jouer sous Gareth Southgate à l’Euro 2020.

James était l’un des quatre arrières droits initialement nommés dans l’équipe de 26 joueurs de Southgate avant que Trent Alexander-Arnold ne se retire sur blessure.

Ben White, principalement un défenseur central, est venu remplacer Alexander-Arnold, ce qui signifie que la principale concurrence de James pour les rôles défensifs du côté droit reste Kieran Trippier et Kyle Walker.

Au milieu des informations selon lesquelles Southgate pourrait passer à trois à l’arrière pour son match d’ouverture du Groupe D contre la Croatie dimanche, James a déclaré qu’il avait joué à l’arrière central, à l’arrière droit et à l’arrière pendant l’entraînement.

« [I’ve trained in] probablement les positions que vous pouvez deviner », a déclaré James. « Ailier, défenseur central, arrière droit. J’ai joué les trois jusqu’à présent, donc je ne sais pas vraiment ce qui va se passer ou dans quelle position je pourrais figurer. »

Il a ajouté: « J’ai joué à plusieurs reprises à l’arrière central droit dans toute l’académie, donc le poste n’était pas nouveau pour moi.

« C'est très différent de l'aile arrière, vous ne pouvez pas vraiment avancer. L'aile arrière, vous avez la licence pour pousser et participer aux attaques, mais à droite d'un trois, vous êtes en quelque sorte limité à l'endroit où vous pouvez aller et ce que tu peux faire. »

















Harry Maguire a repris l’entraînement avec le reste de l’équipe d’Angleterre pour la première fois alors qu’il continue de se remettre d’une blessure



James a également révélé qu’il parlait à l’ancien arrière gauche anglais Ashley Cole presque chaque semaine, l’ancien défenseur de Chelsea faisant partie de la formation des jeunes du club.

« Il est probablement l’un des meilleurs arrières gauches à jouer le jeu également », a déclaré James. « Même s’il était arrière gauche, la position est fondamentalement la même. Il m’aide beaucoup. »

James a également abordé la difficulté de se frayer un chemin dans les plans de Thomas Tuchel après avoir été un titulaire régulier sous l’ancien manager de Chelsea, Frank Lampard.

« Au début de la saison, nous avions Frank Lampard. J’ai eu beaucoup de chance de jouer la majorité des matchs sous lui, mais lorsque notre nouveau manager est arrivé, notre style de jeu a changé et la formation a également changé », a déclaré James.

« Les premiers matchs, je me suis retrouvé hors de l’équipe et je ne jouais pas, donc c’était assez difficile à gérer, mais j’ai dû m’adapter et apprendre. C’est difficile quand un nouveau manager arrive. Je ne l’ai jamais eu auparavant, donc c’était une courbe d’apprentissage pour moi aussi. »

Image:

Reece James de Chelsea brandit le trophée de la Ligue des champions



James est rejoint par ses coéquipiers de Chelsea Ben Chilwell et Mason Mount dans l’équipe de Southgate, mais il dit qu’ils sont restés « humbles » après avoir remporté la finale de la Ligue des champions contre une équipe de Manchester City qui comprenait Raheem Sterling, Phil Foden, John Stones et Walker.

James a ajouté: « Peu de gens gagnent la Ligue des champions. Je savais qu’en venant ici, nous venions de jouer contre City, et ils ne seront pas satisfaits du résultat, nous avons donc dû être humbles avec cela. Nous ne pouvions pas se vanter et le frotter. Nous devions juste l’accepter, nous savons que nous avons gagné. Maintenant, nous sommes ici, nous sommes ensemble en équipe. Nous devons nous battre ensemble. «

Et lorsqu’on lui a demandé avec quel coéquipier non anglais de Chelsea il aimerait aligner au niveau international, James a simplement répondu « N’Golo Kante » en souriant.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, James a ajouté: « C’est un joueur mais il couvre trois joueurs. Il court tellement et travaille tellement dur. C’est un joueur tellement clé dans notre équipe. »