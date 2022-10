Reece James: le défenseur de Chelsea et de l’Angleterre va voir un spécialiste au milieu des craintes de blessure à la Coupe du monde, déclare Graham Potter | Nouvelles du football

Graham Potter a révélé que Reece James verrait un spécialiste ce week-end alors que la blessure au genou qu’il a subie mardi l’exclurait de la Coupe du monde.

James a été expulsé au cours de la seconde moitié de la victoire 2-0 de Chelsea contre l’AC Milan en Ligue des champions, avec des affirmations émergeant vendredi selon lesquelles le défenseur ne serait pas en mesure de prendre sa place dans l’équipe d’Angleterre pour le tournoi au Qatar, qui donne le coup d’envoi. de repos le 20 novembre.

Cependant, Potter a mis un frein à ces reportages avant le voyage de Chelsea à Aston Villa dimanche – en direct sur Sports du ciel – en disant : “Il doit voir un spécialiste ce week-end donc, jusqu’à ce que nous obtenions cette information, je ne peux malheureusement pas ajouter grand-chose d’autre. Le reste ne serait que spéculation de mon point de vue.

“Nous avons parlé hier (jeudi) et il ne se sentait pas trop mal mais, jusqu’à ce que vous fassiez vérifier ces choses, vous ne savez jamais.

“Il ne sert à rien de se pencher sur le scénario apocalyptique pour le moment. Nous devons juste vérifier et ensuite aller de l’avant.”

Si James est contraint de rater la Coupe du monde, ce sera un coup dur pour Gareth Southgate, qui a titularisé le joueur de 22 ans lors des quatre derniers matches de l’Angleterre.

Le diplômé de l’académie de Chelsea est également un joueur clé pour les Blues, ayant marqué deux fois et enregistré deux passes décisives en 11 matches cette saison.

“Le revers de Kante est inquiétant”

Les apparitions de N’Golo Kante en Chelsea Premier League Saison Départs Sous-apparitions Sous-marin inutilisé Non sélectionné/indisponible 2022/23 2 0 0 8 2021/22 21 5 1 11 2020/21 24 6 2 6 2019/20 20 2 0 16 2018/19 36 0 1 1 2017/18 34 0 0 4 2016/17 35 0 1 2

Potter était tout aussi discret sur la perspective que N’Golo Kante ne puisse pas participer à la Coupe du monde après avoir craint qu’il ne soit indisponible pour la France au Qatar.

“Il doit voir un consultant ce week-end”, a déclaré Potter à propos du milieu de terrain. “C’est un revers donc ce n’est pas une bonne nouvelle, mais à ce stade, je ne peux rien vous dire de plus.”

Cependant, l’entraîneur-chef a pu fournir une sorte de mise à jour sur Wesley Fofana, qui est actuellement écarté par la blessure au genou qu’il a subie lors du match à domicile contre l’AC Milan la semaine dernière.

“Il progresse mais je ne pense pas que nous le verrons avant la Coupe du monde en termes de jeu pour Chelsea”, a déclaré Potter.

Le revers de Kante est le dernier coup dur pour le joueur de 31 ans, qui n’est pas disponible depuis qu’il a subi une blessure aux ischio-jambiers contre Tottenham en août et n’a commencé que 54% des matches de Premier League de Chelsea depuis le début de la saison 2019/20 en raison à une gamme de problèmes de forme physique.

Image:

Graham Potter n’a pas pu choisir Kante depuis qu’il a rejoint Chelsea





L’ancien entraîneur-chef de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré la saison dernière que c’était un “miracle” que son équipe ait pu terminer troisième après avoir raté Kante pendant une si grande partie de la campagne et que son successeur Potter n’ait pu faire appel au milieu de terrain pour aucun de ses cinq matches. en charge.

Chelsea a une grande décision à prendre sur l’avenir de Kante étant donné que son contrat expire à la fin de la saison et Potter a admis que ses absences régulières étaient une “préoccupation”.

“Historiquement, il y a des choses qui se sont produites qui sont préoccupantes, nous devons donc aller au fond des choses”, a déclaré l’entraîneur-chef.

“C’est un revers dans la dernière étape de sa rééducation, donc c’est inquiétant. Tout ce que nous pouvons faire, c’est obtenir le bon diagnostic, obtenir la bonne consultation, puis essayer de l’aider à retrouver sa pleine forme et à profiter de son football.”

