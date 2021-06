Reece James de Chelsea rejoint Harry Kane, Jack Grealish sur la liste de souhaits de Manchester City

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre de transfert d’été s’est ouverte pour certaines ligues, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : James de Chelsea sur le radar de City

Manchester City a ajouté l’arrière droit de Chelsea Reece James à leur liste de cibles de transfert, selon l’Athlétisme.

Pep Guardiola serait un grand admirateur de l’international anglais de 21 ans, et les champions de Premier League tiennent à l’ajouter à leur ligne arrière.

James est extrêmement polyvalent et peut jouer à la fois au centre de la défense et au milieu de terrain ainsi que sur le flanc. Cependant, dans sa position préférée, à l’arrière droit ou à l’ailier droit, il subirait une pression considérable pour une place de départ à City de la part de Kyle Walker et Joao Cancelo, ce qui suggère qu’il serait peut-être plus heureux de rester dans l’ouest de Londres.

James a encore quatre ans sur son contrat actuel à Stamford Bridge après avoir signé une prolongation en janvier de l’année dernière.

Cela signifierait que Chelsea serait dans une position très forte pour fixer un prix demandé.

Et avec des sources disant à ESPN que City souhaite également atterrir Harry Kane et Jack Grealish, le prix de James pourrait être une pierre d’achoppement majeure.

James a fait 84 apparitions pour la première équipe de Chelsea.

Reece James figure sur la liste sans cesse croissante des cibles de transfert de Manchester City. Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images

PAPIER COMMERCE

– Leicester City a devancé Manchester United, Aston Villa et Crystal Palace dans la course pour décrocher le jeune défenseur de Dundee United Kerr Smith, rapports le soleil. Les Foxes sont prêts à atteindre le prix demandé de 500 000 £ des Tigers pour le transfert du jeune de 16 ans, qui a fait ses débuts la saison dernière. C’est la dernière décision de Leicester de recruter certains des meilleurs jeunes talents du Royaume-Uni après la signature de Jack Lewis, 16 ans, de Liverpool.

– Aston Villa prépare une offre de 40 millions de livres sterling pour l’ancienne star du prêt Tammy Abraham de Chelsea, selon le miroir. Abraham, 23 ans, a été informé qu’il était excédentaire par rapport aux besoins à Stamford Bridge après l’arrivée de Thomas Tuchel, ce qui a permis au patron de Villa Dean Smith d’essayer de démissionner du joueur qui a aidé le club à revenir en Premier League en 2019.

– L’Ajax Amsterdam pourrait offrir un ailier en fuite Steven Bergwijn un itinéraire hors du nord de Londres cet été, bien que Tottenham Hotspur hésite à le laisser quitter le club. C’est selon le Courrier quotidien, qui pensent que l’Ajax est l’un des nombreux clubs, y compris des équipes de Bundesliga, qui souhaitent faire un pas pour le joueur de 23 ans. Bergwijn a été limité en grande partie à des apparitions de remplacement lors de sa première saison complète à Tottenham.

– Barcelone envisage de déménager pour Valence José Gaya et celui de Chelsea Marcos Alonso. Selon sport, Valence préférerait un accord en espèces pour le joueur de 26 ans, bien qu’ils aient admis qu’ils seraient intéressés à discuter d’un accord impliquant l’attaquant danois Martin Braithwaite, trop. Pendant ce temps, Mundo Deportivo pense que le Barça surveille depuis un certain temps Alonso, 30 ans, comme remplaçant possible du côté gauche pour Jordi Alba et Junior Firpo.

– La Juventus souhaite signer le prodige d’Arsenal Folarin Balogun dans un accord qui pourrait voir Aaron Ramsey dirigez-vous dans l’autre sens. C’est selon le soleil, qui pensent que Balogun, 19 ans, est une cible à long terme pour la vieille dame. Le jeune Balogun, très bien noté, a joué pour Mikel Arteta en Ligue Europa cette saison et a récemment signé une nouvelle prolongation de quatre ans au club. Cependant, la Juve souhaite emmener le jeune à Turin, ce qui pourrait voir Ramsey – qui cherche désespérément à retourner dans le nord de Londres – retourner à Arsenal.

– Tottenham Hotspur prépare un transfert pour le défenseur japonais de Bologne Takehiro Tomiyasu, bien que le club du nord de Londres fonctionne toujours sans manager, dit le soleil. Les Spurs sont confiants de débarquer le joueur de 22 ans très bien noté pour un montant d’environ 15 millions de livres sterling dans le but de renforcer leur défense. Tomiyasu a été un habitué de la Serie A au cours des deux dernières années et il a hâte de jouer en Angleterre.