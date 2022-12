Reece James de Chelsea déplore “l’année la plus difficile” après une nouvelle blessure

L’arrière droit anglais Reece James a décrit mercredi 2022 comme “l’année la plus difficile à ce jour” après avoir subi une nouvelle blessure lors de la victoire 2-0 de Chelsea sur Bournemouth en Premier League.

“2022 a été l’année la plus difficile à ce jour… C’est naturellement effectué [sic] mentalement, j’essaie juste de gérer les cartes qui m’ont été distribuées”, a déclaré James sur Twitter.

Le joueur de 23 ans a été opéré après s’être blessé au genou contre l’AC Milan en Ligue des champions en octobre. Cela l’a conduit à manquer la Coupe du monde avec l’Angleterre.

2022 a été l’année la plus difficile à ce jour. Je veux juste vous remercier tous pour votre soutien, aucun d’entre vous ne passe inaperçu. Cela m’a naturellement affecté mentalement, j’essaye actuellement de gérer les cartes qui m’ont été distribuées. J’espère que votre fin d’année sera remplie de paix, de joie et de bonheur. 💙 pic.twitter.com/mu9pF5e09p – Reece James (@ReeceJames) 28 décembre 2022

Il a ressenti une gêne au même genou mardi alors qu’il effectuait son retour au jeu et a été remplacé à la 53e minute du match contre Bournemouth.

“C’est la même zone, donc nous sommes inquiets”, a déclaré le patron de Chelsea, Graham Potter, après le match. “C’est vraiment trop tôt [to tell]. Il faudra voir dans les prochaines 24-48 heures. Il a senti quelque chose là-bas et nous devrons en découvrir l’étendue et croiser les doigts.

“Il a été vraiment déçu de manquer la Coupe du monde, bien sûr. C’était un coup dur pour lui. Vous avez pu voir aujourd’hui sa qualité et ce qu’il apporte à l’équipe. C’est un joueur de classe mondiale. Vous le voyez de l’extérieur mais ce n’est que lorsque vous travaillez avec lui que vous voyez à quel point il est bon.

“Il pourrait jouer dans n’importe quelle équipe du monde, et il manquerait à n’importe quelle équipe. Le plan était de jouer 60 minutes aujourd’hui, alors maintenant il est déçu, bien sûr. Nous espérons que ce n’est pas aussi grave qu’avant et qu’il pourra se rétablir rapidement. .”