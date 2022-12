Reece James: Chelsea confirme que le défenseur est absent jusqu’à un mois après une blessure au genou contre Bournemouth | Nouvelles du football

Le défenseur de Chelsea, Reece James, devrait s’absenter jusqu’à un mois après avoir subi une blessure au genou qui l’a empêché de participer à la Coupe du monde.

James a duré 53 minutes à Stamford Bridge avant de ressentir une gêne dans le même genou et d’être expulsé. Il a quitté le stade avec une genouillère.

Le joueur de 23 ans a subi une évaluation mercredi, les résultats de l’analyse confirmant qu’il fait face à un autre sort en marge.

Une déclaration de Chelsea mercredi disait: “Le défenseur Reece James a subi une évaluation plus tôt dans la journée après avoir été remplacé au cours de la seconde moitié de la victoire 2-0 de la Premier League hier soir contre l’AFC Bournemouth en raison d’une blessure au genou.

“Les résultats de l’analyse ont malheureusement confirmé un revers pour le joueur de 23 ans, Reece étant désormais sur le point d’être exclu jusqu’à un mois.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : Faits saillants du match de Premier League entre Chelsea et Bournemouth.



Mercredi, James a publié une déclaration sur les réseaux sociaux décrivant à quel point cette année a été “difficile” pour lui.

“2022 a été l’année la plus difficile à ce jour”, a-t-il écrit. “Je veux juste vous remercier tous pour votre soutien, aucun d’entre vous ne passe inaperçu.

« Cela s’effectue naturellement [sic] moi mentalement, j’essaie juste de gérer les cartes qui m’ont été distribuées. J’espère que votre fin d’année sera remplie de paix, de joie et de bonheur.

“Je vous aime tous, rendez-vous l’année prochaine.”

Chelsea intéressé par Juranovic du Celtic

Image:

Josip Juranovic du Celtic pourrait-il remplacer James en janvier?





Avec James placé pour une période sur la table de traitement, Chelsea est l’un des nombreux clubs qui envisagent L’arrière droit celtique Josip Juranovic.

Sky Sports Nouvelles a été informé que des pourparlers internes avaient eu lieu à Chelsea pour évaluer les options d’arrière droit alors qu’ils attendaient toute l’étendue de James’ blessure, avec Juranovic un joueur que Chelsea a repéré pendant un certain temps.

Sky Sports Nouvelles a révélé la semaine dernière que Barcelone souhaitait signer l’arrière droit du Celtic.

Une source a dit Sky Sports Nouvelles il est la cible numéro un des Catalans pour occuper ce poste, s’ils peuvent trouver une solution à leurs restrictions du fair-play financier.

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré le mois dernier que le club aurait toujours du mal à signer en janvier malgré l’amélioration de la santé de ses finances.

“Il fallait faire des leviers, qui étaient des opérations économiques qui ont sauvé le club de la ruine, et maintenant le club est en reprise économique”, a-t-il déclaré. “Mais malgré cela, selon les règles du fair-play financier de la ligue espagnole, nous ne pouvons pas signer.

Image:

Juranovic est surveillé par Chelsea





“Nous et d’autres clubs de la Liga essayons également de convaincre la Liga d’être plus flexible et de nous permettre d’autres types d’interprétations qui peuvent rendre Barcelone encore plus fort.”

Le Celtic voulait garder Juranovic et il y a eu des discussions sur l’amélioration des conditions d’un nouveau contrat, mais aucune des parties n’a pu parvenir à un accord avant de rejoindre l’équipe de Croatie pour la Coupe du monde. Le joueur de 27 ans a encore plus de trois ans et demi sur son contrat actuel.

Il est entendu que le Celtic cherchera à s’asseoir à nouveau avec Juranovic à son retour de sa pause après la Coupe du monde cette semaine, mais les champions écossais se préparent à des offres, au milieu de l’intérêt de la Premier League et des clubs européens.

Plus tôt ce mois-ci, le Celtic a annoncé la signature de l’arrière droit canadien Alistair Johnston pour un contrat de cinq ans.

“Juranovic suscite beaucoup d’intérêt”

Le journaliste de Sky Sports News, Mark McAdam :

“Les fans de Chelsea craignaient le pire après le match d’hier soir avec Bournemouth en ce qui concernait Reece James et les problèmes de genou qu’il avait, mais le fait qu’il semble être absent de trois ou quatre semaines est un énorme positif. Chelsea a des matchs à venir entre-temps et à condition que tout se passe comme prévu.

“Chelsea a eu des discussions internes sur un éventuel remplacement de James. Josip Juranovic au Celtic, l’arrière latéral croate… Chelsea a eu des discussions avec l’équipe de recrutement au sujet du joueur et c’est quelqu’un qui pourrait potentiellement les intéresser.

“Il n’y a pas eu d’approche formelle du Celtic, mais nous savons que le joueur a suscité beaucoup d’intérêt de la part des clubs au cours des dernières semaines.

“Barcelone a été lié à lui et il a une bonne expérience. Il n’a rejoint le Celtic qu’en été depuis Legia Varsovie pour 2,5 millions de livres sterling. Le fait qu’on parle maintenant de lui comme d’un arrière latéral de 20 millions de livres sterling vous donne une indication de sa qualité. effectué dans cette période de temps. »

Analyse: James a refusé un retour parfait par blessure cruelle

Image:

James impressionné contre Bournemouth avant de partir blessé





Le journaliste de football de Sky Sports, David Richardson, à Stamford Bridge :

James avait l’air de n’avoir jamais été absent.

Blessé depuis le 11 octobre avec un problème au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale, James a fait un retour impressionnant à la compétition pour qu’il se termine après 53 minutes.

Il avait été la clé de l’avance 2-0 de Chelsea, tourmentant Bournemouth sur son côté gauche et se liant parfaitement avec Raheem Sterling. L’arrière droit s’est même vu refuser un but par Mark Travers en fin de première mi-temps.

Image:

La majorité des attaques de Chelsea se sont déroulées à droite par Reece James et Raheem Sterling avant que l’arrière droit ne se blesse.





Mais bientôt, il se traînait dans le tunnel après avoir souffert d’un problème dans “la même zone” que le problème qu’il venait tout juste de surmonter.

Chelsea a eu du mal après le départ de James. Cesar Azpilicueta – le remplaçant de James – n’a pas été en mesure de fournir la même menace offensive sur la droite.

Heureusement pour l’équipe de Potter, ils détenaient déjà une avance considérable, mais ils auront un problème avec James absent jusqu’à un mois.

Les six prochains matches de Chelsea

Dimanche 1er janvier 16h00



Coup d’envoi 16h30





1er janvier – Nottingham Forest contre ChelseaPremier League, en direct Sports du ciel – coup d’envoi 16h30

5 janvier – Chelsea contre Manchester CityPremier League, en direct Sports du ciel – coup d’envoi 20h

8 janvier – Manchester City contre Chelseatroisième tour de la FA Cup, coup d’envoi à 16h30

12 janvier – Fulham contre ChelseaPremier League, coup d’envoi 20h

15 janvier – Chelsea vs Crystal PalacePremier League, coup d’envoi 14h

21 janvier – Liverpool vs ChelseaPremier League, coup d’envoi 12h30