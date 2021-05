Reece Dinsdale d’Emmerdale révèle une transformation incroyable après avoir arrêté les chips pendant 10 semaines

L’acteur d’EMMERDALE, Reece Dinsdale, a révélé son incroyable transformation corporelle après avoir perdu du poids en lock-out.

L’homme de 61 ans a admis que son secret pour couper était d’abandonner les chips pendant dix semaines.

Reece Dinsdale a révélé son nouveau look slimline

«C’est incroyable ce que dix semaines de repos et de récupération (et beaucoup moins de chips) peuvent faire pour vous», a-t-il déclaré aux fans.

Et révélant qu’il est de retour à Emmerdale malgré sa mort à l’écran, Reece a ajouté: « Commencez à tourner lundi et je suis prêt pour la mêlée. »

Reece a rejoint Emmerdale l’année dernière en jouant Paul Ashdale qui a passé des mois à maltraiter son fils Vinny.

Le toxicomane est décédé le jour de son mariage après avoir été heurté par la camionnette de Jimmy King, écrasé sous une poutre de grange en chute et pris dans une explosion.

Mais Reece admet qu’il ne s’est pas regardé en arrière à cause de sa lutte secrète contre la dysmorphie corporelle.

Il a précédemment déclaré: «Dans ma vie, je n’ai jamais été à l’aise après des choses qui ont été dites quand j’étais jeune.

«Je me regarderais toujours comme deux fois plus grande que je suis. Cela a été le fléau de ma vie. Mais je travaille avec ça.

Il a informé les fans de sa perte de poids

La star revient au travail en tant que réalisatrice sur Emmerdale

«J’ai eu de l’aide et ma famille est fantastique et ils me soutiennent. Je vis avec ça tous les jours. Mais je travaille aussi avec elle tous les jours.

Reece sera de retour sur le savon dans quelques semaines – mais de l’autre côté de la caméra.





Il a déclaré aux fans: «Je dirigeais en fait sur Emmerdale quand on m’a demandé, à l’improviste, si je voulais jouer Paul.

«Je suis ravi d’annoncer, par conséquent, que je vais recommencer à réaliser la série dans quelques semaines. Je suis le chat qui a la crème!