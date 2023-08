Redwood Materials lève 1 milliard de dollars pour développer ses opérations de recyclage aux États-Unis

Redwood Materials, la startup de recyclage de batteries et de déchets électroniques fondée par l’ancien Tesla Directeur de la technologie JB Straubel, annoncé mardi qu’il a clôturé un cycle de financement d’un milliard de dollars pour étendre ses opérations aux États-Unis

L’entreprise récupère les batteries usagées des véhicules électriques, les décompose et utilise leurs métaux – notamment le nickel, le cuivre, le cobalt et le lithium – pour produire de nouveaux composants pouvant entrer dans les batteries des véhicules électriques.

L’un des principaux objectifs de Redwood est de produire des composants de batteries au niveau national afin de réduire certains des risques commerciaux mondiaux et géopolitiques liés à l’industrie des véhicules électriques. Redwood vise également à utiliser autant de matériaux recyclés que possible pour réduire l’impact environnemental de la transition de l’industrie automobile des véhicules à combustion interne aux véhicules électriques et hybrides à batterie.

Alors que Redwood s’est initialement concentré sur le recyclage, l’entreprise s’engage également dans le raffinage et la refabrication, et ajoute ce qu’elle appelle des matériaux extraits de manière durable dans ses produits si nécessaire, a déclaré Straubel à CNBC plus tôt cette année.

Comme CNBC l’a précédemment rapporté, plus tôt cette année, Redwood a obtenu un prêt de 2 milliards de dollars du département américain de l’Énergie. L’entreprise prévoit d’utiliser son financement pour étendre ses opérations aux États-Unis, notamment au sein et au-delà de sa base de Carson City, dans le Nevada, et a annoncé son intention de construire un campus de matériaux pour batteries à l’extérieur de Charleston, en Caroline du Sud.

La secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer M. Granholm, a identifié la production nationale de batteries et de composants comme un moyen de répondre à la demande croissante de véhicules électriques, de générer des emplois et d’accélérer la transition des combustibles fossiles vers des énergies renouvelables et propres.

Les combustibles fossiles sont aujourd’hui la forme d’énergie dominante utilisée dans le monde et sont responsables de la majorité des émissions de CO2 d’origine humaine et d’autres polluants atmosphériques et particulaires toxiques qui sont à l’origine du changement climatique et de ses effets, notamment des événements météorologiques plus fréquents et plus extrêmes.

Selon l’Energy Information Administration, malgré la part croissante des véhicules électriques sur les routes, l’essence, à l’exclusion de l’éthanol-carburant, représentait toujours 52 % de la consommation totale d’énergie du secteur des transports américain en 2022.

La capacité de fabrication de batteries en Amérique du Nord devrait atteindre près de 1 000 gigawattheures par an d’ici 2030, selon une étude de Laboratoire National d’Argonne.

Pour son nouveau cycle de financement de croissance, Goldman Sachs Asset Management, Capricorn’s Technology Impact Fund et d’autres fonds anonymes conseillés par T. Rowe Price Associates ont mené l’opération, selon un communiqué de la société. Le cycle de financement par actions de série D porte le capital total levé de Redwood à près de 2 milliards de dollars. OMERS, le fabricant d’équipement lourd Caterpillar Inc., le Fonds d’innovation climatique de Microsoft et Deepwater Asset Management ont également investi dans le cycle.