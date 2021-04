Les batteries au lithium-ion sont partout – dans les téléphones, les ordinateurs portables, les tablettes, les appareils photo et de plus en plus dans les voitures. La demande de batteries lithium-ion a fortement augmenté au cours des cinq dernières années et devrait passer d’un marché de 44,2 milliards de dollars en 2020 à un marché de 94,4 milliards de dollars d’ici 2025, principalement en raison du boom des voitures électriques, selon MarketsandMarkets. Et une pénurie de batteries lithium-ion se profile aux États-Unis

L’ancien directeur technique de Tesla et le cerveau derrière de nombreuses technologies de base de Tesla, JB Straubel, a lancé Redwood Materials en 2017 pour aider à répondre au besoin de plus de matières premières et à résoudre le problème des déchets électroniques. La société recycle les batteries en fin de vie, puis fournit aux fabricants de batteries et aux constructeurs automobiles des matières premières en pénurie alors que la production de véhicules électriques augmente dans le monde entier.

Straubel a donné à CNBC un aperçu de sa première installation de recyclage à Carson City, Nevada. Regardez la vidéo pour découvrir pourquoi le recyclage des batteries sera un élément essentiel pour rendre la production de VE plus durable.