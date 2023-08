Redwire et Sierra s’associent pour fabriquer des médicaments sur l’habitat spatial gonflable

Entreprise d’infrastructure spatiale Cable rouge met un banc d’essai de technologie biotechnologique sur la première mission de Sierra Space avec son habitat spatial gonflable, établissant un nouveau partenariat entre les deux sociétés pour fabriquer des médicaments en orbite.

« C’est un moment incroyable pour Redwire, un moment incroyable pour Sierra », a déclaré à CNBC Mike Gold, directeur de la croissance de Redwire. « Nous allons dans l’espace non seulement pour la science et la découverte, mais pour améliorer la vie sur Terre. »

« Je ne peux pas vous dire depuis combien de temps j’attends pour dire ces mots. C’est la première étape d’un incroyable voyage à venir », a-t-il ajouté.

La recherche et la production biologiques et pharmaceutiques sont considérées comme un marché client clé pour les plateformes de microgravité dans l’espace. Redwire n’est pas le seul à cibler ce marché, des startups comme Varda et Space Forge travaillant également sur de tels bancs d’essai.

L’idée est de fabriquer des médicaments dans l’espace, en tirant parti de l’environnement pour créer des matériaux uniques, qui seraient renvoyés pour être utilisés sur Terre.

« De nombreux médicaments sont basés sur des cristaux. Dans l’espace, vous pouvez créer des cristaux parfaits, ou du moins différents, qui peuvent ensuite être exploités pour créer de nouvelles versions de médicaments avec une plus grande efficacité et la capacité de durer plus longtemps », a déclaré Gold.