«Réduit pour s’adapter? Des énigmes sur Internet sur une photo particulière de Bidens à genoux à côté de Jimmy Carter et de sa femme – RT USA News

Une photographie qui fait ressembler Joe Biden et sa femme à des géants par rapport à l’ancien président Jimmy Carter et à son épouse a causé une confusion considérable sur les médias sociaux et a également inspiré des modifications créatives de Photoshop.

Accompagné de la Première Dame Jill Biden, le président américain a rendu visite jeudi à son prédécesseur démocrate et à son épouse, Rosalynn Carter, chez eux à Plains, en Géorgie. Biden s’était rendu dans l’État pour organiser un rassemblement politique pour marquer ses 100 premiers jours au pouvoir.

Les agences de presse ont publié plusieurs photographies des Carters accueillant les Bidens à leur arrivée chez eux. Mais lundi soir, le Centre Carter a publié une photo plus intime – et étrange – marquant leur rencontre.

La photo montre Carter et sa femme assis sur des fauteuils, alors que Jill et son mari s’agenouillent, dominant leurs hôtes. Sur l’image, Jill semble être beaucoup plus grande que Carter, tandis que Joe a l’air d’être deux fois la taille de Rosalynn. Avec les vieux meubles et le sentiment exigu de la pièce, il semble presque que les Bidens posaient à l’intérieur d’une maison de poupée.

« Nous sommes ravis de partager cette magnifique photo, » le Centre Carter a tweeté – mais les utilisateurs des médias sociaux ont utilisé différents adjectifs pour décrire l’image curieuse.

Les commentateurs se sont demandé pourquoi les Carters avaient l’air si petits, en plaisantant qu’ils avaient peut-être été miniaturisés pour tenir dans la photo.

Pourquoi les Carter ressemblent-ils à des miniatures?! Ce sont des gens formidables et incroyables. Les proportions ici sont en quelque sorte décalées. Qui d’autre est d’accord?! – Penny Lane (@ pennyLane4earth) 4 mai 2021

Des gens formidables, mauvaise photo. Les Carter étaient-ils rétrécis pour s’adapter? – Grammaire de Chuck Grassley (@GigglesNschitt) 4 mai 2021

Un observateur a salué le « compatissant » et « sel de la terre » les gens sur la photo, mais mentionné quelque chose n’allait clairement pas.

«J’ai eu des questions sur la perspective spatiale de la mise en scène des photos car les Bidens sont soit gigantesques, soit les Carters ont rétréci ces dernières années.

D’autres étaient plus critiques.

«Ce n’est pas merveilleux. C’est effrayant et bizarre… La seule chose qui pourrait aggraver la situation était si Joe reniflait les cheveux de Mme Carter, » Quelqu’un a écrit.

Sans surprise, la photographie est également devenue le sujet de plusieurs chefs-d’œuvre de Photoshop.

Bien que la cause de l’illusion d’optique ne soit pas claire, plusieurs utilisateurs de Twitter ont suggéré au photographe d’utiliser un objectif grand angle en raison de la petite taille de la pièce, ce qui fait que les objets (et dans ce cas, les personnes) apparaissant sur les bords de la photo semblent plus grands. qu’ils ne le sont vraiment.

Je suppose que la pièce était très petite, donc ils ont dû utiliser un objectif grand angle pour faire entrer tout le monde. Le choix de l’objectif était correct, mais quelqu’un aurait dû corriger la distorsion dans Photoshop avant de le libérer. Quelque chose comme ça, peut-être? pic.twitter.com/OQyugQ8H98 – DemSwag (@DemSwag_com) 4 mai 2021

Certaines réactions à la photographie ignoraient complètement ses étranges proportions. Beaucoup de gens recherché pour savoir pourquoi Biden, qui a exhorté les Américains à se masquer, ne portait pas de masque facial.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!