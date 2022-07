Réduit à un filet, les gestionnaires de la rivière se préparent à plus d’assèchement

BERNALILLO, NM (AP) – Des températures à trois chiffres et une saison de mousson capricieuse se sont combinées à des décennies de sécheresse persistante pour mettre l’un des plus longs fleuves d’Amérique du Nord dans sa situation la plus précaire à ce jour.

Des îles de sable et de gravier et des plaques de boue fissurée prennent le relais là où le Rio Grande coulait autrefois, une scène qui n’est pas sans rappeler d’autres endroits de l’ouest des États-Unis où les rivières et les réservoirs ont rétréci au milieu d’un temps chaud et sec provoqué par le changement climatique et une demande continue .

Les gestionnaires locaux et fédéraux de l’eau ont averti jeudi que d’autres tronçons du Rio Grande assiégé s’assècheraient dans les prochains jours dans la région d’Albuquerque, laissant des vairons argentés en voie de disparition bloqués dans les flaques restantes.

Bien que la menace d’assèchement de la rivière aussi loin au nord ait été présente chacun des derniers étés en raison de la sécheresse persistante, des responsables du Bureau of Reclamation et de l’un des plus grands districts d’irrigation de la rivière ont déclaré que cela pourrait être l’année où les résidents de La région la plus peuplée du Nouveau-Mexique est témoin des effets du changement climatique à plus grande échelle.

Il n’est pas rare que des parties du Rio Grande s’assèchent dans sa partie la plus au sud, mais pas à Albuquerque.

Tel un monument, la rivière traverse la ville, flanquée d’une forêt de peupliers et de saules. C’est l’un des rares rubans verts à couper à travers l’état aride, fournissant de l’eau pour les cultures et les communautés.

“C’est presque la seule source d’eau dans la partie centrale du Nouveau-Mexique et nous n’essayons pas de la conserver uniquement pour les poissons”, a déclaré Andy Dean, un biologiste fédéral. “C’est notre travail en tant que Fish and Wildlife Service d’empêcher l’extinction de cet animal, mais cette eau est aussi pour tout le monde dans la vallée. Nous essayons de le garder pour tout le monde et si le poisson est ce morceau qui nous aide à le faire, alors c’est ce que nous devons utiliser.

Le Bureau of Reclamation libérera le peu d’eau supplémentaire qu’il lui reste dans les réservoirs en amont le long du Rio Grande. Au cours des 20 dernières années, l’agence a loué environ 700 000 acres-pieds – ou 228 milliards de gallons – d’eau pour compléter les flux à travers le Rio Grande moyen pour les espèces en voie de disparition et menacées.

Les biologistes ne sont pas sûrs que cette dernière version suffira à faire une différence pour le vairon en voie de disparition.

Les équipages ont déjà sauvé des ménés échoués dans les régions de San Acacia et Isleta et continueront à mesure que la rivière s’assèche. Jusqu’à présent, ils ont eu la chance de capturer environ 50 poissons par jour, mais Dean a déclaré que ces chiffres ne représentaient qu’une fraction de ce qui avait été sauvé ces dernières années.

« Il ne semble pas qu’il y ait beaucoup de vairons là-bas actuellement. Notre surveillance de la population reflète également cela », a-t-il déclaré.

Dean a déclaré que ramasser des vairons à Albuquerque serait un nouveau territoire pour l’équipage car ils n’ont jamais eu à faire un tel travail aussi loin au nord.

Avec une série de barrages et d’accords interétatiques de partage de l’eau régissant les débits du Rio Grande, les autorités locales, étatiques et fédérales ont réussi au cours des années précédentes à conclure des accords qui permettent de louer et de libérer de l’eau supplémentaire afin que les débits puissent être stimulés en période de crise. besoin.

Cette année est différente. Le Nouveau-Mexique n’a pas été en mesure de stocker le ruissellement supplémentaire dans les réservoirs en amont car il doit de l’eau au Texas dans le cadre d’un pacte interétatique. Avec l’encours de la dette et sans eau en banque, le Nouveau-Mexique n’a rien d’autre que l’espoir de la pluie pour recharger le système pendant la saison de la mousson.

Jason Casuga, l’ingénieur en chef du district de Middle Rio Grande Conservancy, qui dessert les agriculteurs de toute la vallée du Middle Rio Grande, a déclaré que cela devrait servir de signal d’alarme pour le public et les agences de gestion de l’eau.

“Il y a beaucoup d’infrastructures sur cette rivière qui ont été construites dans un but et c’était à une époque où l’eau était abondante”, a-t-il déclaré. “J’espère que c’est le bon côté qui en ressort, que les gens commencent à repenser la façon dont nous pouvons utiliser cette infrastructure existante.”

Une législation du Congrès serait nécessaire dans certains cas. Dans d’autres, cela nécessiterait des accords avec les agences fédérales de l’eau et de la faune qui permettraient plus de flexibilité.

“Plus cette sécheresse durera longtemps, je pense que les gens vont reconnaître que nous devons trouver un équilibre”, a déclaré Casuga.

Le district d’irrigation et les responsables de l’État ont poussé davantage d’agriculteurs à participer à des programmes de mise en jachère volontaire, dans lesquels ils laissent leurs champs non plantés pendant une saison afin d’économiser l’eau et d’augmenter ce qui traverse la frontière vers le Texas afin de grignoter le dette.

Susan Montoya Bryan, Associated Press