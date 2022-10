Réduisez vos coûts de services publics avec un thermostat intelligent Ecobee remis à neuf

Un thermostat intelligent signifie que vous n’aurez plus jamais à rentrer chez vous dans une maison froide, et il peut même vous aider à économiser un peu d’argent sur vos services publics. Et si vous cherchez à mettre à niveau, nous avons une offre que vous ne voudrez pas manquer. À l’heure actuelle, Woot a plusieurs thermostats intelligents Ecobee remis à neuf y compris certains de nos thermostats intelligents préférés. Cette vente se déroule à partir de maintenant jusqu’au 8 octobre, et il est possible que certains modèles se vendent avant cette date.

Même la critique de CNET, Megan Wollerton, a recommandé d’obtenir un modèle remis à neuf de l’Ecobee3 Lite, en le présentant sur une liste des meilleurs thermostats intelligents abordables au prix de remise à neuf de 130 $. Et en ce moment, vous pouvez le récupérer pour encore moins – , ce qui vous permet d’économiser 80 $ par rapport aux achats neufs. Il vous permet de régler la température de votre maison de n’importe où, il est compatible avec Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit et, selon Ecobee, peut vous faire économiser jusqu’à 23 % sur vos coûts annuels de chauffage et de climatisation.

Ou, si vous recherchez quelque chose d’un peu plus abordable, vous pouvez choisir le pour seulement 48 $. Il n’est pas compatible avec les assistants vocaux, mais vous pouvez toujours contrôler la température à distance et vous pouvez définir des horaires personnalisés pour chaque jour de la semaine. Et si l’argent n’est pas un problème, le est le modèle le plus cher que vous trouverez dans cette vente à 158 $. Il a Alexa intégré, au cas où vous n’auriez pas ou ne voudriez pas haut-parleur intelligent ou affichage, ou vous pouvez le contrôler à distance sur votre téléphone, et il peut vous faire économiser jusqu’à 26 % sur vos coûts énergétiques annuels. L’un des plus grands avantages de l’Ecobee5 plus cher est qu’il s’éteindra automatiquement s’il détecte qu’une porte ou une fenêtre a été laissée ouverte. Cependant, cette fonctionnalité nécessite un Ecobee SmartSensor, qui n’est pas inclus dans cet achat. Vous pouvez prendre un mais si vous ne voulez pas sauter pour les capteurs supplémentaires, vous feriez mieux avec l’un des modèles les plus abordables.