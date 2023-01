Réduire votre budget signifie se concentrer sur les «déménageurs d’aiguilles», déclare CFP

Au moment où le bail a pris fin sur l’appartement de Camp à Chicago, elle gagnait plus d’argent, ce qui rendait tentante la mise à niveau vers de plus belles fouilles. “Ce que beaucoup de gens font, c’est qu’ils continuent d’acheter des appartements un peu plus agréables”, dit-elle. “Beaucoup de mes pairs commençaient à avoir leur propre appartement.”

Camp a choisi de déménager dans un endroit moins cher et de vivre avec des colocataires. Pour elle, cela se résumait à un simple calcul. “Si je n’achète pas un café au lait tous les jours, cela me fera économiser 2 000 $ par an”, dit-elle. “Si je pouvais me payer un appartement à 2 000 $ par moi-même, mais que je le partageais avec un colocataire et que je payais 1 000 $ de moins, c’est 12 000 $ par an. C’est là que ces grosses économies peuvent vraiment se produire.”