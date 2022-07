Réduire les taxes sur l’essence ? Il existe de meilleures façons d’aborder l’abordabilité et de fournir un soulagement direct

Les prix à la pompe font parler d’eux dans toutes les villes du Canada. Une pénurie mondiale de pétrole brut, exacerbée par les efforts visant à rompre les liens avec le pétrole et le gaz russes, fait monter les coûts en flèche. Ces prix record de l’essence – et la hausse des coûts de tout le reste – ont un impact partout sur les gens, dont beaucoup ont du mal à payer les factures.

Les gouvernements doivent sans aucun doute relever ces défis en matière d’abordabilité. Mais pour soutenir les personnes les plus touchées, la réduction des taxes sur l’essence échoue à tous points de vue. Il existe de bien meilleures options qui offrent un soulagement direct à ceux qui en ont le plus besoin, et à moindre coût.

Malgré cela, certains gouvernements choisissent déjà de réduire les taxes sur le carburant. L’Alberta a été la première ici, suspendant sa taxe sur le carburant à partir d’avril, à un coût estimé à 600 millions de dollars pour les trois premiers mois. L’Ontario a récemment emboîté le pas avec une réduction de six mois des taxes sur l’essence et le carburant, avec un coût prévu de 645 millions de dollars. Terre-Neuve-et-Labrador a également réduit les taxes sur l’essence jusqu’à la fin de 2022. Ces réductions, allant de 5,7 à 13 cents le litre, ont déjà été largement dépassées par la hausse des prix de l’essence, qui ont grimpé de plus de 50 % au Canada au cours de la dernière année.

D’autres pays comme l’Italie, l’Allemagne, l’Irlande et les Pays-Bas ont pris des mesures similaires, tandis que le président américain Joe Biden appelle à la même chose.

Hacher les taxes sur l’essence ne suffit pas

La réduction des taxes sur l’essence fait économiser de l’argent aux conducteurs de véhicules, mais les personnes à faible revenu qui ont le plus besoin d’économies ne possèdent peut-être pas de voiture. Les personnes ayant des revenus plus élevés possèdent et utilisent généralement le plus de voitures et sont susceptibles de récolter les avantages financiers les plus élevés. Si le soutien était ciblé sur ceux qui en ont besoin, par exemple par le biais de paiements directs, les bénéficiaires pourraient choisir de le dépenser pour l’essence ou d’autres besoins des ménages comme l’épicerie, dont le prix a également grimpé en flèche. On estime que l’exonération fiscale de l’Alberta sur les carburants profitera aux familles de 70 $ à 200 $ par trimestre en moyenne, mais ces 600 millions de dollars pourraient alternativement couvrir trois paiements de 200 $ à un million de ménages à faible revenu.

La baisse des taxes sur l’essence profite également aux compagnies pétrolières. La baisse des prix du gaz incite les gens à en utiliser davantage, augmentant ainsi les revenus des producteurs. Pourtant, les sociétés pétrolières et gazières réalisent déjà des bénéfices records, avec des revenus qui devraient atteindre 242 milliards de dollars cette année, soit une hausse de 58 % par rapport à l’année dernière. Même en tenant compte de l’augmentation des redevances, il existe des moyens plus efficaces d’aider les Canadiens en difficulté. Sans oublier que certaines de ces entreprises ne paient pas leurs propres impôts et doivent aux municipalités albertaines plus de 250 millions de dollars.

De plus, ces impôts financent les services publics. Les réductions d’impôts signifient des réductions de dépenses ailleurs, comme les soins de santé, l’éducation ou la garde d’enfants. Alors que les salles d’urgence à travers le pays font face à des pénuries de personnel et à des fermetures, nous ne pouvons pas nous permettre des coupes supplémentaires dans les services sociaux vitaux qui pourraient résulter d’un manque à gagner.

Soutenir les communautés sans réductions d’impôts

Les gouvernements devraient prendre d’autres mesures pour s’assurer que les Canadiens soient soulagés de la hausse des prix de l’énergie. Une option consiste à redistribuer les bénéfices collectés sur les combustibles fossiles aux communautés dans le besoin par le biais de transferts monétaires ou d’une assistance sociale élargie. C’est exactement ce que le Royaume-Uni a fait, avec une nouvelle taxe exceptionnelle de 6,3 milliards de dollars qui collecte 25% des bénéfices des sociétés pétrolières et gazières pour aider à financer un programme de secours distribuant des paiements directs à des millions de ménages et de retraités à faible revenu. L’Italie a également adopté une taxe exceptionnelle de 25 %, et l’Espagne, la Bulgarie et la Roumanie mènent des politiques similaires.

Les gouvernements canadiens pourraient également prendre des mesures immédiates pour accroître l’accessibilité des solutions de rechange en matière de transport. Rendre le transport en commun bon marché ou gratuit, comme l’Allemagne l’a fait temporairement, offrirait une option plus abordable à de nombreux citadins et ne nécessiterait pas la possession ou l’utilisation d’un véhicule pour bénéficier d’un soulagement financier.

En fin de compte, nous devons protéger nos systèmes énergétiques des prix volatils du pétrole et du gaz qui resteront instables à long terme. Cela signifie agir maintenant pour développer des options de transport plus propres comme les véhicules électriques et les transports publics, et réorienter les subventions aux combustibles fossiles vers les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Le gouvernement fédéral et des provinces comme le Manitoba et le Québec ont déclaré qu’ils n’envisageaient pas actuellement de réduire la taxe sur l’essence, mais la pression pour agir sur l’abordabilité demeure. Adoptons des solutions plus équitables, créatives et économiquement sensées pour aider les Canadiens à traverser cette période difficile, tout en passant à des alternatives qui nous sortiront des montagnes russes du prix de l’essence.

