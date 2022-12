Réduire les pénuries de travail dans les hôpitaux et le tourisme, l’objectif du partenariat avec l’Okanagan College

Un nouveau partenariat dans l’Okanagan espère réduire les pénuries de personnel dans l’hôtellerie et le tourisme.

Comme toutes les entreprises et tous les secteurs, les dernières années ont été très difficiles et cela inclut le secteur de l’hôtellerie et du tourisme. La combinaison d’une main-d’œuvre vieillissante et de jeunes travailleurs en déclin a créé des défis.

Mais pour essayer de réduire ces pénuries, Okanagan College (OC) et la Thompson Okanagan Tourism Association (TOTA) se sont associés pour concevoir un nouveau programme.

Ayant commencé cet automne, le premier groupe d’étudiants s’est inscrit au programme professionnel de l’hôtellerie. Le programme en ligne de 17 semaines a un horaire flexible et est disponible pour tous les étudiants des régions de Thompson-Okanagan-Shuswap. Après les 17 semaines de cours, les étudiants terminent avec neuf semaines d’expérience de travail dans la communauté locale.

« L’Okanagan College ouvre la voie en collaborant avec des partenaires de l’industrie pour répondre aux domaines où nous avons de réels besoins en main-d’œuvre », a déclaré la ministre de l’Enseignement supérieur de l’Okanagan College, Anne Kang. « Ce nouveau programme à l’Okanagan College soutient notre Future Ready Plan et montre comment la collaboration avec l’industrie locale peut à la fois soutenir les personnes qui recherchent une formation pour progresser dans leur carrière et aider les entreprises à trouver des travailleurs qualifiés indispensables.

Les étudiants de Kelowna, Salmon Arm et Penticton ont commencé le programme en octobre. Lorsque les cours en ligne facilitent la participation des étudiants au cours, la formation sera pratique pendant la partie expérience de travail.

« Étant donné que le travail en classe peut être effectué en ligne et que l’expérience de travail est complétée dans la communauté d’origine des étudiants, ce programme est accessible à de nombreuses personnes dans notre région. Il n’est pas nécessaire de vivre à Kelowna pour participer », a déclaré Neil Fassina, président de l’Okanagan College. “Des options d’apprentissage flexibles comme le programme professionnel de l’accueil sont essentielles pour répondre aux besoins de main-d’œuvre locaux et régionaux.”

Ce nouveau programme combine de nombreux cours qui existent déjà à OC, y compris la formation en gestion et en leadership, les ressources humaines et la formation en informatique. Au cours du cours, les étudiants obtiendront des certificats de l’industrie comme Serving It Right ou Foodsafe et deux certificats du collège: Hospitality Service Training (HOST) et le Basic Accounting Certificate (BAC).

« Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec l’Okanagan College pour aider à concevoir ce programme et offrir des opportunités de formation aux employés actuels et futurs de l’industrie du tourisme », a déclaré Ellen Walker-Matthews, PDG de TOTA. «Cet important partenariat est une collaboration inestimable alors que l’industrie hôtelière s’efforce de se reconstruire dans un monde post-COVID; attirer, retenir et recycler le personnel et constituer une main-d’œuvre solide.

Selon la BC Tourism Human Resources Strategy de 2019, l’industrie a vu le nombre de travailleurs dans l’industrie diminuer rapidement en raison des départs à la retraite et du manque de jeunes qui rejoignent l’industrie.

«Ce programme est conçu pour lancer les gens dans un parcours de carrière, pas seulement un emploi. Lorsque la plupart des gens pensent à l’hospitalité, nous pensons à la réception et à l’entretien ménager. Mais le besoin est et continuera d’être beaucoup plus important au cours des prochaines années », a déclaré la directrice des études permanentes d’OC, Danelle Greebe. « Le programme professionnel de l’hôtellerie vise à répondre aux besoins actuels de l’industrie. Nous sommes ravis de pouvoir nous associer à la Thompson Okanagan Tourism Association pour offrir ces cours.

Le programme sera offert trois fois de plus au cours des deux prochaines années.

