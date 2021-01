Sir Iain Duncan Smith, l’ancien dirigeant conservateur, mène des efforts pour trouver les meilleurs moyens pour le Royaume-Uni de tirer parti de ses nouvelles libertés réglementaires. – Paul Grover / Le télégraphe

Boris Johnson devrait déchirer les règles de l’Union européenne pour permettre aux entreprises britanniques de tirer davantage parti des nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, a déclaré aujourd’hui un chef du groupe de travail chargé de superviser les plans visant à déchirer la paperasse du Brexit.

Sir Iain Duncan Smith, l’ancien dirigeant conservateur, mène des efforts pour trouver les meilleurs moyens pour le Royaume-Uni de tirer parti de ses nouvelles libertés réglementaires.

Le nouveau groupe de travail pour l’innovation et la croissance par la réforme de la réglementation identifiera et élaborera des propositions dans un éventail de domaines qui stimuleront l’innovation et la compétitivité des entreprises britanniques.

Le numéro 10 a déclaré qu’il chercherait à réduire les obstacles aux start-ups et aux mises à l’échelle, à réduire la paperasse pour les entreprises, à tirer le meilleur parti des technologies de pointe et à soutenir la croissance et le dynamisme dans toute l’économie britannique.

M. Johnson a demandé au groupe de travail – mis en place pour marquer l’anniversaire de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne le 31 janvier 2020 – de rendre compte de ses conclusions dans les mois.

Il a déjà demandé à Rishi Sunak, le chancelier, de présider un comité distinct pour l’amélioration de la réglementation à Downing Street, qui se concentrera sur la réduction de la bureaucratie européenne pour les entreprises.

M. Johnson a déclaré: « Le destin de cette grande nation est désormais fermement entre nos mains. J’assume ce devoir avec un objectif et avec les intérêts du public britannique au cœur de tout ce que fait ce gouvernement.

«C’est pourquoi nous chercherons à tirer parti de nos nouvelles libertés par rapport à nos lois et réglementations pour créer le meilleur environnement pour que les entreprises prospèrent, tout en maintenant nos normes élevées. Nous avons une occasion unique de rafraîchir notre approche

« J’ai demandé à mes collègues députés de se lancer dans cette mission pour identifier les opportunités et réfléchir de manière plus inventive à la manière dont nous stimulons la croissance, l’innovation et la concurrence au Royaume-Uni. »

Écrivant pour le Telegraph, Sir Iain a déclaré: «Lorsque nous étions liés à l’UE, les réglementations restreignaient nos industries clés.

« Bruxelles est trop souvent motivée par les intérêts des producteurs plutôt que par la défense du consommateur. Nous avons maintenant une réelle opportunité d’être agiles et de nous concentrer sur les PME au lieu de l’approche universelle de l’UE qui favorise massivement les grandes entreprises. »

Il a ajouté: «Nous pouvons maintenant nous ancrer fermement dans un système de common law où l’hypothèse est de permettre les choses plutôt que de les interdire.

«L’État ne devrait pas diriger ce que font les entreprises – nous devrions généralement favoriser l’autorisation des choses à moins que le Parlement ne dise explicitement non.

« Une telle approche est ce qui permettra à nos entreprises naissantes – de l’IA [Artificial Intelligence] à la biotechnologie – pour prospérer. «

Parmi les autres membres du groupe de travail figurent Theresa Villiers, ancienne ministre du Cabinet, et George Freeman, ancien ministre du gouvernement.

Mme Villiers a déclaré: « C’est une réelle opportunité de réformer les réglementations afin que le Royaume-Uni soit plus compétitif. Nous avons les normes les plus élevées et nous pouvons les fournir d’une manière plus intelligente, plus efficace et plus moderne.

« Cela profite des avantages du Brexit et sera un moyen important de sécuriser notre reprise économique après la pandémie de coronavirus. »

M. Freeman a ajouté: «Comme l’a montré le succès du Royaume-Uni avec le vaccin Oxford, il y a de réels avantages pour le Royaume-Uni à être libre d’être plus innovant dans la recherche, la réglementation et l’approvisionnement en sciences de la vie.

«Nous avons l’occasion de faire de même dans toute une gamme de nouveaux secteurs à forte croissance: les nutraceutiques, les cultures sans pesticide, la bioénergie et l’économie numérique – pour débloquer une économie mondiale de l’innovation au Royaume-Uni pour une reprise turbo après Covid.