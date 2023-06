Réduire les émissions de carbone de la bière et récupérer les salaires perdus

Ce qui se passe? L’année prochaine, New Belgium Brewing remplacera l’une des quatre chaudières au gaz naturel de son principal site de brassage à Fort Collins, dans le Colorado, par une version électrifiée conçue pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le système de chaudière pilote a été développé par AtmosZero, une startup également basée à Fort Collins et qui sort aujourd’hui de la furtivité.

Pourquoi c’est important : La production de chaleur de l’industrie peut représenter environ 10 % de la pollution mondiale par le dioxyde de carbone. Le secteur dépend fortement de la vapeur pour transférer la chaleur, stériliser l’équipement et les marchandises et séparer les produits chimiques. New Belgium Brewing travaille avec la startup AtmosZero pour utiliser la technologie des pompes à chaleur, qui peut être beaucoup plus efficace que les types de chaudières que le secteur utilise généralement.

Mais… Les produits de la société peuvent avoir du mal à concurrencer le très faible coût des chaudières au gaz naturel sur certains marchés. Lire l’histoire complète.

—James Temple

Cette application aide les travailleurs à récupérer des millions de salaires perdus

Reclamo, une nouvelle application Web, aide les travailleurs immigrés victimes de vol de salaire. Il les guide dans l’assemblage des détails de l’affaire et produit finalement des réclamations légales finies qui peuvent être déposées instantanément. Un processus qui nécessiterait autrement plusieurs réunions avec un avocat peut désormais être effectué en une heure.

Une quantité importante de vols de salaires cible les immigrés, légaux et sans papiers, en partie à cause des barrières de communication et de leur manque de pouvoir ou de recours légal. Mais l’application fait déjà une différence en aidant les travailleurs à récupérer 1 million de dollars de salaire perdu depuis le début des tests bêta en octobre de l’année dernière. Lire l’histoire complète.

—Patrick Sisson