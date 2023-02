Réduire les calories pourrait ralentir le rythme du vieillissement : étude

Réduire les calories de 25 % a ralenti le rythme du vieillissement chez les adultes jeunes et d’âge moyen de quelques points de pourcentage, par rapport aux personnes qui ont continué à manger normalement, révèle la nouvelle recherche. Cette étude, la première du genre chez l’homme, ajoute aux preuves des études animales que le taux de vieillissement peut être modifié.

“Dans d’autres études, cette même différence de rythme de vieillissement a eu des conséquences significatives sur le risque de décès des personnes”, déclare l’auteur principal de l’étude, Daniel W. Belsky, PhD, chercheur au Butler Columbia Aging Center de la Columbia University Mailman School of Public Health à La ville de New York.

Par exemple, un ralentissement similaire du rythme de vieillissement était associé à un risque de décès de 10 à 15 % inférieur sur 10 à 15 ans dans des travaux antérieurs, dit Belsky. “Donc, un vieillissement plus lent de 2 à 3% ne semble pas être un gros problème, mais une réduction de 10 à 15% du risque de mourir semble être un gros problème.”

Les résultats de l’étude ont été publiés la semaine dernière dans la revue Vieillissement naturel.

Même si le rythme du vieillissement a ralenti, les chercheurs n’ont pas trouvé de changements significatifs sur deux mesures biologiques du vieillissement dans l’étude, ce qui suggère que davantage de travail est nécessaire.

Les résultats “sont intrigants dans la mesure où la restriction calorique semble montrer un rythme de vieillissement plus lent chez les adultes en bonne santé”, déclare Vandana Sheth, diététicienne nutritionniste et propriétaire d’une société de conseil en nutrition à Los Angeles. « Cela peut avoir un impact significatif sur la santé de la population. Cependant, des études plus importantes doivent être menées pour donner suite à ces résultats. »