Réduire le fardeau de l’insomnie chronique – POLITICO

Selon le Dr Raffaele Ferri, président de la World Sleep Society, « un sommeil de qualité est essentiel pour garantir une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges. Des données appropriées sur le sommeil, notamment sur la qualité du sommeil et ses obstacles, comme l’insomnie chronique, doivent éclairer les programmes de santé nationaux. Les décideurs politiques doivent prendre des mesures audacieuses pour donner la priorité à la collecte de données mondiales sur la santé du sommeil et agir en conséquence pour le développement sain de leurs communautés dans le monde entier. »

Reconnaissant les importants effets néfastes d’un mauvais sommeil sur la santé et l’économie, en octobre 2023, la World Sleep Society et un groupe de travail d’experts en santé du sommeil ont publié un papier exhortant les décideurs politiques en matière de santé du monde entier à reconnaître la santé du sommeil comme un fondement de la santé humaine et à intégrer la santé du sommeil dans les politiques visant à aider ces personnes.3

Des millions d’Européens et de Canadiens ne bénéficient pas d’un sommeil réparateur4

Alors que presque tout le monde souffre occasionnellement de mauvaises nuits de sommeil, des millions de personnes souffrent d’insomnie chronique, un problème médical indépendant qui affecte la capacité d’une personne à s’endormir ou à rester endormie pendant au moins trois nuits par semaine, pendant au moins trois mois, et s’accompagne de troubles du fonctionnement diurne.5

On estime que l’insomnie chronique touche environ une personne sur dix en Europe et au Canada, ce qui a un impact significatif sur la population en âge de travailler.4,5

Cette affection est associée à une fatigue diurne accrue.6,7,8 Il est également lié à des problèmes de santé graves, notamment des troubles neurologiques (par exemple, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson), des troubles de santé mentale (par exemple, la dépression, l’anxiété), le cancer du sein et des troubles cardiovasculaires (par exemple, un accident vasculaire cérébral).9,10,11,12,13,14 et, en reconnaissance de cela, a récemment été ajouté comme pilier essentiel de la santé cardiovasculaire par l’American Heart Association.15 Sans surprise, compte tenu de ses effets sur le fonctionnement quotidien et la santé globale, elle a un impact significatif sur la qualité de vie des patients, qui mérite d’être traité indépendamment d’autres problèmes de santé.

Le manque de sommeil constitue une contrainte importante pour les systèmes de santé européens et canadiens